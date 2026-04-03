Carlos Paz: Cómo, cuándo y dónde se celebrará la Misa Criolla

La Agrupación Coral Musicanto presentará esta noche, desde las 21 horas, la «Misa Criolla» en el marco de las actividades conmemorativas de la Semana Santa, que forman parte de la propuesta turística de Villa Carlos Paz.

El espectáculo, inspirado en la icónica obra del recordado compositor Ariel Ramírez, está previsto para este viernes 3 de abril en la intersección de Avenida 9 de Julio y Alem y contará con entrada libre y gratuita.

Se espera una importante participación de vecinos y turistas, quienes compartirán un momento único, cargado de emoción y con un profundo sentido cultural y espiritual.