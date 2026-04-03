Cuánto creció el lago San Roque, una postal de Semana Santa

Tras las crecientes registradas durante las últimas horas, el lago San Roque volvió a incrementar su nivel y muestra su mejor postal durante la Semana Santa. Una gran cantidad de turistas eligió la ciudad de Villa Carlos Paz y otras localidades del Valle de Punilla para disfrutar del fin de semana extra largo.

Luego de las lluvias que se registraron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, creció el caudal del río San Antonio, los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras y el río Cosquín.

El ingreso de las crecidas a los principales afluentes que alimentan el embalse, hizo que el San Roque volviera a crecer y este viernes 3 de abril, se encuentra en 35,69 metros. El agua pasa por encima del vertedero (ubicado a 35,30 metros) y se registran hermosas imágenes que concentraron la atención de los visitantes.

Se mantiene vigente un alerta meteorológico por tormentas fuertes en las sierras de Córdoba. El viento sur ingresará con fuerza en las próximas horas y durante el sábado y el domingo se instalará en la región un ambiente plenamente otoñal. El fin de semana cerrará con un marcado descenso de temperatura y lloviznas persistentes.