Docentes protestaron en el peaje de la autopista Córdoba-Carlos Paz

Los docentes cordobeses anunciaron un paro de 72 horas y se manifestaron esta mañana el peaje de la autopista Justiniano Allende Posse, en la mano que conduce hacia Villa Carlos Paz.

La protesta coincidió con el intenso movimiento que se registra con motivo de la Semana Santa y tiene como objeto visibilizar la difícil situación salarial que atraviesan los educadores. La medida de fuerza fue convocada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y convocó a un grupo de docentes que portaba carteles, megáfonos y ollas.

La acción fue acompañada por los conductores, quienes tocaron bocinazos en respaldo al reclamo de los educadores.

«Los docentes nos manifestamos porque estamos cansados de hacer tantos esfuerzos, hemos rechazado la tercera propuesta que era de un 5%, es decir un triste aumento de $50.000 para todo el año. Es muy injusto, estamos endeudados con las tarjetas porque no llegamos ni a los 15 días del mes, es una miseria la propuesta, por lo tanto reclamamos y exigimos el 40 % de aumento. Y que dejen de recargarnos laboralmente, llevamos mucho trabajo a nuestros hogares todos los días, en las instituciones no contamos con ventiladores ni siquiera calefacción, tenemos que trabajar en lugares precarizados, donde los gastos salen de nuestros bolsillos. Luchamos por la educación que merecen tener nuestros hijos, nuestros alumnos, merecemos inversión, ya no podemos solventar ningún gasto más, la docencia cordobesa es pobre, y no se puede más, estudiamos para vivir mejor y no en la indigencia»; señalaron los manifestantes en declaraciones a EL DIARIO.

El jueves pasado, el gobernador Martín Llaryora adelantó que la Provincia «hará un esfuerzo para mejorar la oferta salarial». «Sé que es un justo reclamo. Y voy a hacer el esfuerzo que sea necesario para poder mejorar la oferta salarial dentro de este contexto de crisis»; expresó el mandatario.