Hay alerta por tormentas fuertes en las sierras de Córdoba

Un alerta por tormentas fuertes se mantiene vigente en las sierras de Córdoba y alcanzará también al Valle de Punilla y la ciudad de Villa Carlos Paz. Se anuncia el ingreso de un frente sur que ocasionaría lloviznas y lluvias intensas en los corredores serranos y que haría desplomarse las temperaturas hacia el sábado y domingo.

Tras el intenso calor que marcó el inicio de la Semana Santa, se adelantó un cambio de las condiciones climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá cambios hacia el cierre del fin de semana extra largo, que se harán sentir desde la tarde noche de este «viernes santo».

Para mañana sábado 4 de abril, se espera mínimas de 13 y 14 grados y máximas que estarán por debajo de los 20 grados.