La inflación de marzo rondaría el 3%, según las principales consultoras

El Instinto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocerá el martes 14 de abril los datos de inflación de marzo, mientras que las principales consultaras aseguran que rondaría el 3%, contra el alza del 2,9% en los precios, registradas tanto en enero como febrero .

Marzo de 2025 fue la última vez que la inflación se ubicó por encima del 3% mensual, en esa oportunidad fue 3,7%, y luego inició un proceso de desaceleración que la llevó a ubicarse en 1,5% en mayo.

A partir de ese mes, comenzò un alza en el ritmo de aumento de precios, impulsada principalmente, por el incremento en las tarifas de los servicios pùblicos, junto con la medicina prepaga, y el valor de la internet, entre otros.

Ahora, se suma al impacto de las tarifas la suba del 20% en el valor de los combustibles, luego de que Estados Unidos e Israel decidieran atacar Irán .

En este contexto, ocho consultoras económicas ubicaron sus proyecciones de inflación de marzo entre 2,7% y 3,2%. Una de las últimas en publicar su informe fue C&T Asesores Económicos cuyo informe “arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo".

En el otro extremo, Econviews, la consultora dirigida por Miguel Kiguel, relevó precios con alzas del 3,4% para marzo. Entre ambas mediciones se ubicò el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, que proyectó una inflación cercana al 3% para marzo. Estimaciones similares manejaronn en la consultora LCG. que señaló que el IPC de marzo se ubicaría entre 2,8% y 2,9%.

Entre quienes anticipan un dato más alto se encuentra Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, donde proyectaron una inflación cercana al 3,2%.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, adelantó que la inflación de marzo “empezará con 3”. La economista Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macro de Abeceb, estimó que la inflación de marzo se ubicará entre 3,1% y 3,2%.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que su relevamiento mostraba una desaceleración inflacionaria hacia fines de febrero y comienzos de marzo, pero que en la tercera semana se produjo un salto.