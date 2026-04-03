Reubicaron a quienes vivían en “La Mole” y ya no quedan en refugios

A tres semanas del operativo en el edificio conocido como “La Mole”, ubicado en bulevar San Juan y San José de Calasanz, la Municipalidad de Córdoba informó que las personas que residían allí fueron reubicadas y actualmente ninguna permanece en dispositivos municipales.

Según precisaron desde la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, tras una etapa inicial de alojamiento transitorio, se trabajó en alternativas como pensiones y ayudas económicas para alquileres. En total, eran 24 personas —8 mujeres y 16 varones— que ocupaban el inmueble de manera irregular.

El abordaje incluyó entrevistas individuales y familiares para relevar cada situación. Entre los casos detectados se registraron enfermedades crónicas, problemas de salud mental, discapacidad motora, consumo problemático y trayectorias prolongadas de exclusión social.

En paralelo, se gestionaron trámites de documentación, con 10 gestiones de DNI realizadas en articulación con el Registro Civil Municipal. También se coordinaron controles médicos y seguimientos con la red de salud pública, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Además, se brindó asistencia a una mujer embarazada y se iniciaron procesos de inserción laboral, con armado de currículums y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

En el caso de adolescentes, se activaron medidas específicas para garantizar la continuidad educativa, el acceso a la alimentación y el vínculo con referentes familiares.

Desde el municipio indicaron que el acompañamiento continúa con un enfoque individualizado, orientado a sostener procesos de reorganización personal y social.