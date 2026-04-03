Suben los peajes en Córdoba: cuánto costará pasar desde el 9 de abril

La empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), aplicará un nuevo aumento en las tarifas de peaje a partir de las 0 horas del jueves 9 de abril de 2026. El ajuste impactará especialmente en quienes utilicen el sistema electrónico TelePEAJE.

La actualización se realiza en función de las variaciones del Coeficiente de Variación de Costos (CVC) correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, según lo establecido por la Resolución General N° 108 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).

Nuevos valores para automovilistas

Para los vehículos de categoría 2 (automóviles), la tarifa básica de referencia será de $1.762,25 por pasada.

En tanto, quienes realicen pago manual en la vía deberán abonar un recargo que elevará el valor final a $3.000 por pasada.

Por su parte, el TelePEAJE de Caminos de las Sierras tendrá una tarifa de $1.674,14 para las primeras 10 pasadas mensuales. A partir de ese número, se mantendrán los descuentos progresivos según la cantidad de pasadas registradas en cada estación de peaje durante el mes.

Cómo impacta el aumento

La actualización se enmarca dentro del esquema de ajustes periódicos que viene aplicando la concesionaria en la RAC. En esta oportunidad, el impacto principal se registra en los valores del sistema electrónico, mientras que el monto máximo para el pago manual se mantiene en $3.000 para los automóviles.

Recomendaciones para los usuarios

Desde Caminos de las Sierras indicaron que adherirse al sistema TelePEAJE permite acceder a tarifas más económicas y descuentos por cantidad de pasadas. Además, los conductores pueden consultar el tarifario completo y los beneficios vigentes en el sitio oficial de la empresa o en las estaciones de peaje.

La medida alcanza a todos los puestos de la RAC, incluidos los accesos por ruta 20, ruta 5, ruta 36, autopista Córdoba–Pilar, ruta 19, E-53 y ruta 9 Norte y Sur, entre otros.