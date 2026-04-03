Una escuela emblemática celebró siete décadas en Carlos Paz

La escuela Presidente Sarmiento, ubicada en barrio Miguel Muñoz B (barrio Obrero), celebró sus 70 años de trayectoria con una jornada especial que reunió a toda su comunidad educativa.

El festejo se realizó esta semana con números artísticos y distintas actividades que marcaron el aniversario de una institución considerada emblemática en el sur de la ciudad por su rol educativo y social.

Durante el acto, se destacó el trabajo de directivos, docentes, alumnos, familias y la cooperadora, quienes han sostenido a lo largo del tiempo el crecimiento de la escuela.

También hubo un reconocimiento especial a Nélida Besada de Pescetti, conocida como “Pocha”, quien fue la primera maestra de la institución y una figura clave en sus inicios.

La celebración reflejó el vínculo histórico de la escuela con el barrio y su aporte a varias generaciones de estudiantes.