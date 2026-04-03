Una multitud en la Misa Criolla y el Vía Crucis en Carlos Paz

Una multitud participó esta tarde del Vía Crucis que recorrió las calles de Villa Carlos Paz y luego disfrutó de la presentación de la Misa Criolla, en el marco de un espectáculo gratuito que se realizó en pleno centro.

La ciudad se encuentra colmada de turistas que se sumaron a los festejos de Semana Santa, que incluyen diversas propuestas culturales, religiosas y recreativas durante el fin de semana largo.

La ceremonia estuvo encabezada por el cura párroco Pablo Nassif y el intendente Esteban Avilés y sumó la participación de la «Agrupación Coral Musicanto», dirigida por el profesor Bertie Wilson.

Más temprano, miles de feligreses ascendieron al Cerro de la Cruz para profesar su Fe.

En horas de la tarde, hubo múltiples peregrinaciones organizadas por las comunidades de la Parroquia San José, la Parroquia del Niño Dios y por supuesto, la Parroquia del Carmen.

Soledad Zacarías, secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana de la Municipalidad, señaló a El Diario: «Hoy viernes santo, estamos acompañando a los vecinos de la ciudad en el Vía Crucis y la Misa Criolla. Tenemos múltiples múltiples actividades y ha sido muy emotivo. Toda la comunidad ha participado de esta celebración que se ha planificado con las instituciones, los centros vecinales y las iglesias de la ciudad».

«Este años, se hicieron Vía Crucis en distintos puntos de la ciudad y eso permitió que cada vecino pueda participar de diversas actividades en sus mismos barrios. Tuvimos un montón de gente que eligió hacer el ascenso a La Cruz y luego llegó el turno de las distintas alternativas en el centro de la ciudad. Estamos agradecidos por la inmensa participación de vecinos y turistas»; completó.