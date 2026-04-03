Valle Hermoso celebrará el Día Nacional de la Zamba con una gala folklórica

El próximo 10 de abril se realizará en Valle Hermoso una velada especial para homenajear una de las danzas más representativas del folklore argentino. La “Gala de Pañuelos”, organizada en el marco del Día Nacional de la Zamba, reunirá música, danza y tradición en una noche pensada para celebrar la cultura popular.

El encuentro tendrá lugar desde las 21:30 en el Salón del Ex Hotel Buenos Aires, ubicado en la esquina de Gobernador Cárcano y Remedios de Escalada. Allí, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo que pondrán en escena la emoción y la identidad que caracterizan a la zamba.

Durante la jornada se presentarán el Ballet Lampatu Mayu y el grupo La Serrana Folklórica, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta fecha que rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más profundas del país.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir la música y la danza tradicional, en una noche donde el pañuelo, símbolo de la zamba, será protagonista.

La entrada tendrá un valor de 5.000 pesos y el evento invita a toda la comunidad a sumarse a una celebración que pone en valor las raíces y el patrimonio cultural argentino.