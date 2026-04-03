Valle Hermoso vivió un emotivo Vía Crucis con gran participación de vecinos

Este viernes se realizó el tradicional Vía Crucis en la localidad de Valle Hermoso, una celebración religiosa que convocó a numerosos vecinos y familias en una jornada marcada por la fe y la reflexión.

La actividad comenzó en la Parroquia San Antonio, desde donde partió la procesión que recorrió distintos sectores de la localidad. Durante el trayecto, los participantes acompañaron cada una de las estaciones que representan el camino de Jesús hacia la cruz, en un clima de recogimiento y espiritualidad.

El evento contó con un importante acompañamiento de la comunidad, que se sumó a esta tradicional manifestación religiosa que cada año reúne a fieles de distintas edades.

De esta manera, el Vía Crucis volvió a convertirse en un espacio de encuentro y reflexión para los vecinos de Valle Hermoso, quienes participaron activamente de una jornada cargada de simbolismo y profunda devoción.