Villa Carlos Paz: docentes emprenden para enfrentar descuentos por paros

Villa Carlos Paz. La crisis salarial docente suma un nuevo capítulo con iniciativas que reflejan tanto la preocupación del sector como su capacidad de organización. En los últimos días, docentes de la ciudad impulsaron una venta solidaria de alfajores de maicena y chupetines de chocolate para hacer frente a los descuentos que aplicará el gobierno provincial tras las jornadas de paro.

La medida surge en un contexto de creciente tensión entre los gremios docentes y la administración provincial. A pesar de diversas instancias de diálogo, las propuestas salariales presentadas por el Ejecutivo fueron rechazadas por los sindicatos, al considerarlas insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo. Esta falta de acuerdo profundiza el conflicto y anticipa un escenario de continuidad en las medidas de fuerza.

Ante esta situación, los trabajadores de la educación apelan a la creatividad y al acompañamiento de la comunidad. La venta de productos caseros no solo busca generar ingresos que mitiguen el impacto económico de los descuentos, sino también visibilizar el reclamo por salarios dignos, mejores condiciones laborales y una educación pública de calidad.

Sostener la lucha

Docentes de diversos puntos de la provincia han tomado la misma iniciativa, en algunos casos vendiendo empanadas, en otro, locro, pastas, pan casero y todo aquello que pueda ser tentador en un mercado solidario.

“Es una forma de sostener la lucha sin resignar el compromiso con nuestros estudiantes”, señalaron algunos docentes involucrados en la iniciativa, quienes además destacaron la respuesta solidaria de familias y vecinos.

El conflicto docente, que se replica en distintos puntos de la provincia de Córdoba, expone las dificultades estructurales del sistema educativo y reabre nuevamente el debate. Mientras tanto, en Villa Carlos Paz, la comunidad educativa se organiza para resistir, con gestos cotidianos que combinan esfuerzo, creatividad y un fuerte sentido de pertenencia.

