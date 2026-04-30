Acuerdo en el Correo: vuelven más de 900 trabajadores

El sindicato FOECYT informó que quedó sin efecto el paro de 48 horas previsto para el 4 y 5 de mayo en el Correo Argentino, tras alcanzar un principio de acuerdo con la empresa CORASA.

Según se comunicó oficialmente, la firma se comprometió a reincorporar a la totalidad de los trabajadores despedidos a nivel nacional, lo que incluye a más de 900 empleados en todo el país y unos 110 en la provincia de Córdoba.

En paralelo, el gremio resolvió levantar todas las medidas de fuerza vigentes y convocó a los trabajadores a retomar sus tareas habituales.

De acuerdo a lo informado, la situación no incluye a los trabajadores de Villa Carlos Paz que habían accedido previamente a retiros voluntarios, por lo que ese caso no forma parte del esquema de reincorporaciones.

El conflicto se había originado por despidos masivos y reclamos salariales en el marco de las negociaciones paritarias, lo que había derivado en la convocatoria a una medida de fuerza que finalmente fue desactivada.