Avanza la construcción del nuevo corralón municipal de Tanti

El intendente Emiliano Paredes supervisó la construcción del nuevo corralón municipal de Tanti. La obra continúa desarrollándose de manera sostenida y se consolidará como un espacio fundamental para mejorar la organización y operatividad de los servicios públicos.

Este nuevo sector permitirá optimizar recursos, ordenar tareas y acompañar el crecimiento de la localidad, brindando mejores herramientas para el trabajo diario.

«Cada paso en esta construcción es posible gracias al esfuerzo conjunto, donde el compromiso compartido hace que los avances sean de todos. Porque Tanti se construye entre todos, con obras que reflejan el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia de la comunidad»; expresaron desde el gobierno municipal.