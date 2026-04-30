Avenida Cárcano: Vecinos piden que sea relocalizado el Refugio Nocturno

Un grupo de vecinos junta firmas para que sea relocalizado el Refugio Nocturno Cura Brochero de Villa Carlos Paz, que funciona desde hace décadas sobre la Avenida Cárcano y brinda contención a personas que se encuentran en situación de calle. Aseguran que el lugar ha sido noticia por situaciones vinculadas a incendios intencionales, violencia e inseguridad.

La iniciativa sumó la adhesión de más de cien personas y será presentada ante el Concejo de Representantes.

«Lo que venimos a solicitar es concreto: que se implementen medidas reales de control y orden en el funcionamiento del refugio y en la circulación de las personas que asisten al mismo. A fin de evitar situaciones que hoy afectan directamente la seguridad, la convivencia y la actividad comercial del sector»; se expresó en el texto dirigido a la intendencia.

En ese sentido, enumeraron situaciones de «pedidos insistentes de dinero, venta ambulante, limpieza de vidrios sin autorización y actitudes intimidantes hacia vecinos, transeúntes y clientes».

El Refugio Nocturno Cura Brochero es una asociación civil que opera de forma autónoma e independiente de la Municipalidad, aunque recibe un subsidio mensual para costear algunos de sus costos de funcionamiento por su importancia como soporte esencial para personas en situación de vulnerabilidad.

No obstante, en los últimos años, se registraron una serie de situaciones de violencia y robos que encendieron las alarmas entre los habitantes del sector. Meses atrás, fue tratado un proyecto de ordenanza fue presentado en el Concejo de Representantes para endurecer los controles sobre el establecimiento, conocer la cantidad y los datos de las personas asistidas por el lugar durante cada período y también en qué se utilizan los fondos públicos. En ese sentido, se explicó que la medida permite avanzar hacia una mejor planificación, seguimiento y evaluación de programas sociales, pero también busca poner en orden una institución intermedia que se sustenta mayoritariamente con recursos de los vecinos carlospacenses.