Avilés: «Estamos haciendo las obras que nos robaron durante años»

El intendente Esteban Avilés se pronunció sobre el servicio de agua y cloacas en Villa Carlos Paz, destacó el plan de inversión que lleva adelante la Municipalidad y la importancia de las obras de saneamiento para recuperar el lago San Roque. «Hemos padecido más de sesenta años de desinversión, de tarifas ilegales, de obras atrasadas que le hicieron mucho daño a la ciudad y sus habitantes»; expresó el mandatario, quien encabezó la inauguración de la nueva cisterna en El Fantasio.

El reservorio tiene una capacidad de almacenamiento de 1.600.000 litros y permitirá abastecer a vecinos de El Fantasio, La Quinta Segunda y otros sectores del Distrito Oeste. Es importante destacar, que se trata de una inversión que se realizó con recursos propios, algo que se ha vuelto una rareza entre los municipios cordobeses. «Debe ser hoy la obra más importante en la Provincia de Córdoba realizada desde el municipalismo, con los fondos de los carlospacenses y sin ayuda»; recalcó.

«Es una obra muy importante, que se suma a otras más que hemos hecho en el corto plazo que tenemos el servicio de agua. Hay que recordar que nos entregaron servicios completamente desmantelados, eso nos hizo demorar y en lugar de proyectar el futuro, estamos haciendo obras atrasadas por décadas. Quiero destacar a los centros vecinales de la ciudad, a los vecinos responsables que permanentemente invierten en el pueblo, tanto el sector comercial, el sector económico, la ciudad del turismo, las industrias también, que nos permiten mejorar la calidad de los carlospacenses»; dijo el intendente.

Consultado sobre el servicio de agua potable, Avilés reflexionó: «Materializamos el compromiso de haber bajado el 50% lo que es la tarifa de agua y cloacas, demostrando que se puede administrar con transparencia, con responsabilidad y honestidad los recursos de todos. Somos el único municipio que hace este tipo de acciones, hoy con esta obra emblemática que fortalece todo el sistema de agua municipal. No debemos olvidarnos que venimos de un período marcado por ilegalidades que fueron avaladas por casi la mayoría de los sectores de oposición, que fueron socios políticos de la Coopi. Para nosotros, en el corto plazo, es muy importante cumplir con el compromiso asumido y sabemos que todavía falta muchísimo».

«Ahora, el gran desafío es seguir invirtiendo en la planta que tenemos en Cuesta Blanca, seguir invirtiendo conjuntamente con la Cooperativa San Roque en la planta que tenemos en el sector oeste de la ciudad y hacer frente a lo que nos sacaron, lo que nos robaron durante tantos años», completó.