Brochero reconoció al DUAR San Alberto por su trabajo

En la noche del miércoles, durante una sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Villa Cura Brochero reconoció al personal del DUAR San Alberto, dependiente de la Subdirección General de Unidad Especial de Bomberos de la Policía de Córdoba.

La distinción fue otorgada mediante la Ordenanza Municipal N° 499/2026 y destaca la labor sostenida de la unidad en la localidad y su zona de influencia. En ese marco, se valoraron especialmente las intervenciones en tareas de búsqueda, rescate y auxilio en distintas situaciones de emergencia.

Del acto participó la totalidad del personal operativo del DUAR San Alberto, junto a efectivos retirados, vecinos y medios locales que acompañaron el reconocimiento.

También estuvieron presentes el comisario Sergio Chávez y el subcomisario Federico Becerra, a cargo del equipo distinguido.