Buscan familias para Geraldin y Jonathan en Córdoba

El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba lanzó dos convocatorias públicas para encontrar familias que deseen adoptar y brindar un entorno afectivo, estable y comprometido a Geraldin, de 8 años, y a Jonathan, de 9. Los pedidos fueron realizados por el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, a cargo de la jueza Nerina Gamero.

Se trata de llamados independientes, destinados a personas, parejas o familias que vivan en la provincia de Córdoba y que puedan acompañar el desarrollo integral de cada niño, respetando su historia personal y sus necesidades particulares.

Geraldin, de ocho años, es una niña cariñosa, sociable y muy activa, que disfruta de jugar con muñecas, hacer manualidades y realizar actividades al aire libre. Actualmente cursa tercer grado con acompañamiento de un docente de apoyo a la inclusión y trabaja en su proceso de alfabetización. Asiste a espacios terapéuticos de psicomotricidad, fonoaudiología y psicología, en el marco de su certificado único de discapacidad (CUD), que garantiza estas prestaciones.

Desde el RUA señalaron que es fundamental que la familia adoptante pueda sostener su continuidad en estos tratamientos, acompañar el desarrollo de hábitos y pautas de convivencia, y mantener el vínculo afectivo que Geraldin tiene con sus hermanos.

En el caso de Jonathan, de 9 años, se trata de un niño sensible, cariñoso y responsable, que se destaca por su creatividad y su gusto por el dibujo, la música y los juegos imaginativos. Cursa cuarto grado con apoyo a la inclusión y ha avanzado en su alfabetización, fortaleciendo la comprensión lectora a través de tratamiento psicopedagógico. También asiste a fonoaudiología para potenciar sus habilidades comunicativas.

Para él, se busca una familia que pueda ofrecer un entorno estable y empático, respetar sus tiempos y acompañar de manera sostenida sus procesos terapéuticos, además de valorar su historia de vida y el vínculo con su grupo de hermanos.

Las personas interesadas en postularse deben ingresar al sitio web oficial del RUA, buscar la convocatoria correspondiente —07/26 para Geraldin y 06/26 para Jonathan— y completar el formulario de inscripción.

Desde el organismo remarcaron la importancia de que las familias puedan brindar no solo un hogar, sino también un acompañamiento integral que permita a ambos niños continuar su desarrollo en un entorno de cuidado, respeto y contención.