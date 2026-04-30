Campaña solidaria para sostener un centro de día en Villa Carlos Paz

En medio de una delicada situación económica que atraviesa el sector de la discapacidad a nivel nacional, el Centro de Día Vida Feliz de Villa Carlos Paz lanzó una campaña de padrinazgo para poder sostener el funcionamiento del centro que actualmente asiste a 20 familias.

Belén Rivero, integrante de la institución, explicó que la crisis se origina principalmente por la falta de pagos de Incluir Salud, la obra social estatal, que adeuda seis meses de prestaciones ya realizadas. “Nuestros ingresos más fuertes provienen de allí. Estamos hablando de servicios brindados desde noviembre que todavía no fueron abonados”, detalló.

La asociación, que también nuclea el Instituto de Enseñanza Especial Mariette Lydis, enfrenta así un fuerte desfinanciamiento que impacta directamente en el centro de día, el cual no cuenta con subsidios. “Hoy los trabajadores estamos cobrando apenas el 75% de nuestros sueldos, y ya estamos llegando a mayo sin haber percibido los haberes completos de abril”, señaló. La situación no solo compromete la continuidad laboral de al menos ocho trabajadores, sino que también pone en riesgo la atención de personas con discapacidad que encuentran en este espacio contención, inclusión y desarrollo. “No es solo cerrar una puerta. Estamos hablando de cercenar derechos, de dejar a personas sin un servicio esencial que los dignifica”, remarcó Belén.

A esto se suma el contexto general: según indicaron desde la institución, varios centros en la provincia de Córdoba ya han dejado de recibir afiliados de Incluir Salud o directamente han cerrado sus puertas ante la imposibilidad de sostenerse.

Frente a este panorama, la asociación decidió lanzar una campaña de padrinazgo, invitando a la comunidad a realizar un aporte mensual de 40 mil pesos mediante débito automático. “Es una forma de tener un ingreso previsible que nos permita cubrir gastos básicos como sueldos, luz, mantenimiento e insumos”, explicaron.

También se reciben colaboraciones en forma de servicios, como trabajos de mantenimiento o provisión de materiales, fundamentales para el funcionamiento cotidiano del espacio. “Todo suma. Desde un electricista hasta alguien que pueda ayudar con el predio o la limpieza”, agregaron. Cabe destacar que una parte importante de las familias asistidas no puede abonar ni siquiera la matrícula simbólica que propone la institución, lo que profundiza aún más la dependencia de estos aportes solidarios.