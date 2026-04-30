Carlos Orso marchó junto a la CGT por el Día del Trabajador

Este jueves se llevó a cabo una nueva movilización en Buenos Aires liderada por la CGT por el Día del Trabajador.

Allí estuvo presente Carlos Orso en representación del Centro de Empleados de Comercio de Carlos Paz acompañado por Carlos Pérez Presidente de la obra social OSECAC y el Sub Secretario de la FAECYS José González junto a otros compañeros y representantes de otros sindicatos

“Seguimos luchando por los derechos de los trabajadores”, expresó el Secretario General de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso

Cabe destacar que el gremialista carlospacense celebra el Día del Trabajo con todos los socios en el predio ubicado camino a Las Jarillas