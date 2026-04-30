Carlos Paz: nuevos horarios de colectivos en mayo, línea por línea

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer los nuevos horarios del transporte urbano de pasajeros que regirán durante el mes de mayo, con el detalle de cada línea y sus respectivos recorridos.

Según se informó, los usuarios podrán consultar los horarios específicos de cada servicio de manera detallada, organizados línea por línea, lo que permite planificar mejor los viajes dentro de la ciudad.

Además, continúa vigente el nuevo sistema de pago, que permite abonar el pasaje con tarjeta de crédito o débito, billeteras virtuales, códigos QR y distintas aplicaciones de pago.

Por otra parte, los pasajeros pueden seguir el recorrido de las unidades en tiempo real a través de la aplicación Comunidad Conectada VCP.

Las líneas incluidas en este esquema son:

L2: Sol y Río – Costa Azul

L5A: ACA – Altos del Valle – Colinas

L5B: Playas de Oro – Colinas

L6: ACA – Playas de Oro

L8: Costa Azul – Altos del Valle

L9: Hospital – Altos del Valle

Desde el municipio indicaron que el objetivo es facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte urbano.