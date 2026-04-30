Acciones de inclusión en Córdoba

Córdoba firmó un convenio con Rotary y entregaron una silla de ruedas

El acuerdo apunta a impulsar proyectos vinculados al desarrollo humano y la equidad en la provincia.
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Sociedad
jueves, 30 de abril de 2026 · 21:14

La Legislatura de Córdoba firmó un convenio con Rotary International con el objetivo de promover acciones orientadas al desarrollo humano, la inclusión y la equidad.

En ese marco, durante la jornada también se concretó la entrega de una silla de ruedas, en una iniciativa articulada junto a Rotary, la Fundación Wheelchair y Cilsa.

El acto contó con la participación de autoridades y representantes de las organizaciones involucradas, y se enmarca en una serie de acciones conjuntas destinadas a fortalecer el trabajo social en distintos puntos de la provincia.

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