Córdoba firmó un convenio con Rotary y entregaron una silla de ruedas

La Legislatura de Córdoba firmó un convenio con Rotary International con el objetivo de promover acciones orientadas al desarrollo humano, la inclusión y la equidad.

En ese marco, durante la jornada también se concretó la entrega de una silla de ruedas, en una iniciativa articulada junto a Rotary, la Fundación Wheelchair y Cilsa.

El acto contó con la participación de autoridades y representantes de las organizaciones involucradas, y se enmarca en una serie de acciones conjuntas destinadas a fortalecer el trabajo social en distintos puntos de la provincia.