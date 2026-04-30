Córdoba impulsa capacitación docente en economía escolar

La Municipalidad de Córdoba firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) para capacitar a docentes municipales en educación económica y financiera.

El convenio prevé instancias de formación y asistencia técnica orientadas a incorporar estos contenidos en la currícula escolar. Las capacitaciones estarán a cargo del IMFC e incluirán cursos, talleres y actividades de extensión.

La propuesta se enmarca en la incorporación de educación financiera en todos los niveles del sistema educativo municipal durante este año. En ese contexto, se busca reforzar la preparación docente para acompañar la enseñanza de herramientas vinculadas al consumo, el ahorro y la planificación.

Los contenidos también se trabajan mediante la plataforma Matific, donde los estudiantes desarrollan prácticas relacionadas con la vida cotidiana a partir de experiencias concretas.

Del acto participaron autoridades provinciales, municipales y representantes del IMFC.