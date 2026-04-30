Desafío Río Pinto: preparan un fuerte operativo de seguridad

La Municipalidad de La Cumbre avanzó en la organización del operativo de seguridad para una nueva edición del Desafío Río Pinto, una de las competencias de ciclismo más convocantes de la región.

Durante un encuentro realizado esta mañana, autoridades locales y organizadores recibieron al presidente del Consejo de Seguridad Deportiva de la provincia de Córdoba (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, con quien repasaron los detalles del dispositivo previsto.

Del operativo participarán más de 150 efectivos pertenecientes a la Departamental Punilla, DUAR, Patrulla Rural, Bomberos Voluntarios, comisarías y Guardia Local.

Según se informó, el objetivo es garantizar el normal desarrollo del evento, que cada año reúne a miles de competidores y visitantes en la zona.