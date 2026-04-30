El FBI destacó una inédita estrategia antiterrorista en Argentina

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) expresó públicamente su respaldo a las fuerzas del orden en Argentina por la puesta en marcha de una iniciativa antiterrorista que calificó como “sin precedentes en la región”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el organismo estadounidense señaló que se trata de “un paso clave hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el terrorismo”.

En el mismo comunicado, el FBI subrayó el rol de la articulación entre agencias de seguridad, inteligencia y aplicación de la ley a nivel global, como parte de su estrategia para proteger a ciudadanos estadounidenses dentro y fuera de su territorio.

La publicación fue acompañada por imágenes de funcionarios en el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), donde se observan representantes argentinos y estadounidenses, en el marco de esta nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad.