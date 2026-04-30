En Córdoba lograron capturar un aguará guazú y ahora lo siguen las 24 horas

Luego de meses de trabajo, especialistas lograron capturar de manera controlada a un aguará guazú en el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba, con el objetivo de realizar estudios y colocarle un collar satelital para su seguimiento.

El operativo fue llevado adelante por equipos técnicos de Aves Argentinas, Parques Nacionales y el Gobierno de Córdoba, en el marco de un protocolo que incluyó la toma de muestras, la evaluación del estado de salud del animal y su posterior liberación en el mismo entorno.

Según informaron, el ejemplar se encuentra en buen estado y el dispositivo permitirá monitorear sus desplazamientos durante un año, conocer sus hábitos de alimentación y estudiar su comportamiento reproductivo.

El aguará guazú es considerado una especie clave para la conservación, ya que su protección contribuye a preservar amplias áreas naturales y a otras especies que comparten su hábitat.

Los datos obtenidos serán fundamentales para avanzar en estrategias de cuidado y manejo del ecosistema en la región de Ansenuza.