Faustino Oro: el prodigio récord del ajedrez entra al circuito mundial gamer

El ajedrecista argentino Faustino Oro, reconocido por ser el Maestro Internacional más joven de la historia, dará un salto inédito en su carrera: comenzará a competir dentro del circuito mundial de esports, integrándose a una organización profesional del ámbito gamer.

La incorporación marca un cruce cada vez más visible entre el ajedrez tradicional y el universo de los deportes electrónicos, donde en los últimos años crecieron los torneos online, las transmisiones en vivo y la participación de equipos profesionales.

Según se informó, Oro competirá en eventos internacionales como DreamHack Atlanta, con el objetivo de clasificar al Esports World Cup 2026, una de las competencias más importantes del ecosistema global.

El joven argentino es considerado una de las mayores promesas del ajedrez mundial y su llegada a este circuito representa una nueva etapa para la disciplina, que amplía su alcance hacia audiencias digitales y formatos competitivos modernos.

Con este movimiento, el ajedrez consolida su presencia en el mundo gamer y suma a una de sus figuras más destacadas en el escenario internacional.