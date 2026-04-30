Firman convenio entre Apross y la UNC para formación e investigación

La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba firmaron un convenio marco de colaboración para fortalecer la vinculación institucional y desarrollar acciones conjuntas.

El acuerdo fue suscripto en el decanato de la unidad académica por el presidente de Apross, Pablo Venturuzzi, y el decano de la facultad, Carlos Alberto Toselli.

La iniciativa abre la posibilidad de avanzar en capacitaciones, programas académicos, proyectos de investigación, pasantías y prácticas profesionales, en un esquema de trabajo articulado entre el ámbito universitario y el sistema de salud provincial.

Según se informó, el objetivo es generar espacios de intercambio que aporten tanto a la formación académica como a la mejora de los servicios de salud.

Desde Apross destacaron la importancia de este tipo de acuerdos para incorporar conocimiento, fortalecer capacidades y avanzar en temas con impacto directo en la calidad de atención.