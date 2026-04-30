La UNC desembarca en Punilla con formación en tecnología

La Municipalidad de La Falda oficializó el lanzamiento de la nueva sede del Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba en el valle de Punilla, en el marco de un convenio tripartito firmado junto a la Asociación Civil Apu Kuntur y la casa de estudios.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Innovación Tecnológica (CIT), donde autoridades presentaron los alcances de la iniciativa y destacaron el trabajo articulado que se proyecta para la región.

La nueva sede forma parte del proceso de expansión territorial del Campus Norte UNC y tiene como objetivo acercar propuestas de formación superior vinculadas a habilidades digitales, empleabilidad, innovación y desarrollo local.

Según se informó, la oferta académica estará pensada específicamente para las necesidades del territorio, con foco en la inserción laboral y el fortalecimiento de capacidades en sectores estratégicos.