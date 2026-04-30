Más de 100 estudiantes limpiaron el río Suquía

Más de 100 estudiantes de instituciones educativas de Córdoba capital participaron esta tarde de una jornada de limpieza del río Suquía, en el marco de la iniciativa “Re-accionar”, organizada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía junto a la Fundación Somos Río y la Agencia Córdoba Joven.

La actividad se desarrolló como continuidad del evento “Re-Conversar”, un espacio de diálogo orientado a promover el compromiso ambiental de las juventudes. En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en trasladar ese intercambio a una acción concreta en territorio.

Durante la jornada, los jóvenes realizaron tareas de recolección de residuos en distintos sectores de la ribera. Como resultado, se retiró más de una tonelada de desechos, en una intervención que apuntó a la recuperación del ecosistema del principal curso de agua de la ciudad.

Participaron estudiantes del colegio “Dr. Agustín Garzón Agulla”, la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, el IPEM N°138 Jerónimo Luis de Cabrera y el IPEM N°197 “República del Líbano”, acompañados por docentes, autoridades y equipos técnicos.

La secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, señaló que la propuesta busca fortalecer el protagonismo juvenil en el cuidado ambiental y destacó el paso de la reflexión a la acción en este tipo de iniciativas.