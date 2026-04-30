Milei subió al portaaviones estadounidense USS Nimitz

El presidente Javier Milei ya se encuentra a bordo del portaaviones USS “Nimitz”, en el marco del ejercicio combinado Passex 2026, que reúne a fuerzas navales de Argentina y Estados Unidos.

La actividad se desarrolla junto a una comitiva integrada por el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

Durante la visita, la delegación fue recibida por el comandante del buque, capitán Joseph J. Furco. En el portaaviones, las autoridades presencian una demostración aérea que incluye operaciones con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

El ejercicio Passex forma parte de las instancias de cooperación y entrenamiento conjunto entre ambas naciones, con foco en la interoperabilidad y la coordinación en el ámbito marítimo.