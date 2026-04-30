Reclaman la creación de una nueva Unidad Judicial en Carlos Paz

Trabajadores de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz advirtieron sobre una situación «crítica» vinculada al funcionamiento de los servicios de justicia y solicitaron de manera urgente la creación de una segunda sede, como también la incorporación de nuevo personal que atienda la demanda de la región.

A través de una nota presentada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), denunciaron que el servicio se encuentra «severamente afectado» por la falta de personal, lo que genera demoras de hasta más de tres horas en la atención al público y una creciente sobrecarga laboral.

Según detallaron, actualmente la dependencia cuenta con apenas 15 trabajadores para cubrir guardias durante las 24 horas, los 365 días del año. En muchos turnos, especialmente durante la noche y los fines de semana, la atención queda a cargo de un solo agente judicial. La situación se ve agravada por el incremento sostenido de denuncias. Durante 2025 se registraron más de 9.000 presentaciones, mientras que en el primer cuatrimestre de 2026 ya se iniciaron más de 2.800 actuaciones. Además, los empleados señalaron que la Unidad Judicial cumple funciones multifuero, interviniendo en casos que van desde accidentes viales hasta delitos graves como homicidios, violencia familiar y narcotráfico.

Otro punto de preocupación es la reducción del equipo técnico, de las dos profesionales de Trabajo Social con las que contaba la dependencia, una ya renunció y la otra se encuentra finalizando su contrato, sin definiciones sobre su continuidad. Desde el gremio indicaron que, pese a los reiterados reclamos, la respuesta oficial fue negativa, argumentando falta de recursos. Ante este panorama, los trabajadores exigen la creación de una nueva Unidad Judicial en la ciudad y la incorporación urgente de personal, advirtiendo que la situación actual compromete tanto las condiciones laborales como el derecho de la comunidad a un servicio de justicia ágil y eficaz.