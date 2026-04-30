Refuerzan seguridad rural con patrullas 0 km en el sur

Inversión y refuerzo en el sur cordobés
Refuerzan seguridad rural con patrullas 0 km en el surEn Laboulaye, 47 productores recibieron fondos del programa BPAs y se incorporaron nuevos móviles para fortalecer la seguridad rural en la región.
En la Sociedad Rural de Laboulaye, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó la entrega de aportes del Programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) a 47 productores de la zona, en reconocimiento a prácticas orientadas a la producción sostenible.
Durante el acto, también se incorporó una patrulla rural 0 km equipada con kit para incendios rurales, malacate, luces adicionales, balizas y enganche para tráiler, destinada a reforzar tareas de prevención y seguridad en el sector. A su vez, se sumó otro móvil con las mismas características para la Patrulla Rural de San Joaquín.
Los vehículos fueron adquiridos a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), herramienta destinada a mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad y conservar caminos rurales.
En su intervención, Busso señaló que el programa busca estimular a quienes producen cuidando los recursos y remarcó que gran parte de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se reinvierte en el sector productivo mediante el FDA.
Del acto participaron autoridades provinciales, representantes del sector agropecuario y jefes comunales de la región.