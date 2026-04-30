Refuerzan seguridad rural con patrullas 0 km en el sur

En la Sociedad Rural de Laboulaye, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó la entrega de aportes del Programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) a 47 productores de la zona, en reconocimiento a prácticas orientadas a la producción sostenible.

Durante el acto, también se incorporó una patrulla rural 0 km equipada con kit para incendios rurales, malacate, luces adicionales, balizas y enganche para tráiler, destinada a reforzar tareas de prevención y seguridad en el sector. A su vez, se sumó otro móvil con las mismas características para la Patrulla Rural de San Joaquín.

Los vehículos fueron adquiridos a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), herramienta destinada a mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad y conservar caminos rurales.

En su intervención, Busso señaló que el programa busca estimular a quienes producen cuidando los recursos y remarcó que gran parte de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se reinvierte en el sector productivo mediante el FDA.

Del acto participaron autoridades provinciales, representantes del sector agropecuario y jefes comunales de la región.