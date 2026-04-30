Revelan el video en alta calidad del atacante de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer en las últimas horas imágenes de cámaras de seguridad en alta calidad del atacante que intentó asesinar a Donald Trump.

uD83DuDEA8 JUST IN: The DOJ has released HIGH QUALITY security camera footage of attempted Trump assassin Cole Allen SPRINTING through the security checkpoint at WHCA’s dinner



This is NOT AI generated, like much of the footage posted this week



Secret Service is adamant their agent was… pic.twitter.com/AMAOK6q2HP — Nick Sortor (@nicksortor) April 30, 2026

El registro, captado en el interior del predio donde se realizaba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), muestra al hombre desplazándose a través de un control de seguridad, en medio del operativo del evento.

Según informaron fuentes oficiales, el video corresponde a cámaras internas y fue difundido para aportar claridad sobre la secuencia de movimientos del agresor en los minutos previos al ataque.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

La publicación de estas imágenes se da en un contexto de versiones cruzadas sobre otros registros que circularon en redes sociales, algunos de los cuales habían sido cuestionados por su autenticidad.

En paralelo, el Servicio Secreto reiteró que el agente herido durante el episodio no fue alcanzado por fuego amigo, sino por un disparo efectuado por el atacante.

La investigación continúa en curso mientras las autoridades analizan el material para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.