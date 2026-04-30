Revelan el video en alta calidad del atacante de Trump

Nuevas imágenes del ataque en Estados Unidos
Revelan el video en alta calidad del atacante de TrumpEl material difundido muestra al agresor atravesando un control de seguridad durante un evento en Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer en las últimas horas imágenes de cámaras de seguridad en alta calidad del atacante que intentó asesinar a Donald Trump.
El registro, captado en el interior del predio donde se realizaba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), muestra al hombre desplazándose a través de un control de seguridad, en medio del operativo del evento.
Según informaron fuentes oficiales, el video corresponde a cámaras internas y fue difundido para aportar claridad sobre la secuencia de movimientos del agresor en los minutos previos al ataque.
La publicación de estas imágenes se da en un contexto de versiones cruzadas sobre otros registros que circularon en redes sociales, algunos de los cuales habían sido cuestionados por su autenticidad.
En paralelo, el Servicio Secreto reiteró que el agente herido durante el episodio no fue alcanzado por fuego amigo, sino por un disparo efectuado por el atacante.
La investigación continúa en curso mientras las autoridades analizan el material para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.