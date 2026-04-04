Alerta por tormentas fuertes con lluvias, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevé en distintos sectores de la provincia el desarrollo de tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Ante estas condiciones, la Policía recomendó circular con precaución.