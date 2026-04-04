Carlos Paz: Una gran creciente ingresa al río San Antonio

Una importante creciente ingresó esta tarde al río San Antonio tras las lluvias caídas durante las últimas horas en las sierras de Córdoba. Se estima que podría superar los cuatro metros en su llegada al sur de Punilla y el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará hasta el día de mañana.

En cuestión de minutos, el cauce del río se incrementó de forma considerable y cubrió el puente de Playas de Oro.

Asimismo, se mantienen abiertas las válvulas del dique San Roque para aliviar el exceso de agua.

También se espera la llegada de una crecida de casi tres metros en el arroyo Los Chorrillos de Cabalango.