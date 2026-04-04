Cosquín vivió dos viacrucis y consolidó un recorrido permanente

Cosquín atraviesa la Semana Santa con propuestas que combinan tradición, espiritualidad y participación comunitaria. Durante los últimos días se llevaron a cabo dos de las actividades más representativas: el viacrucis al Cerro Pan de Azúcar y el tradicional recorrido céntrico.

En el camino al cerro, vecinos y visitantes ascendieron recorriendo cada estación en un trayecto de contemplación y reflexión. Este viacrucis quedó además establecido como un recorrido permanente, que podrá realizarse durante todo el año.

Por otro lado, el viacrucis céntrico volvió a reunir a la comunidad en un espacio de recogimiento, manteniendo viva una práctica que forma parte de la identidad local.

Ambas propuestas se desarrollaron en un clima de participación y encuentro, consolidando a Cosquín como uno de los puntos de referencia para vivir la Semana Santa en la región.