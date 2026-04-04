Creciente: El agua desbordó el cauce del río en Playas de Oro

Una creciente de más de cuatro metros llegó esta tarde al río San Antonio y se vio anegada la costanera en Playas de Oro. El puente que conecta las dos márgenes en la zona sur de Villa Carlos Paz se vio cubierto en cuestión de minutos, luego de las intensas lluvias caídas durante la noche y gran parte de la madrugada en los sectores de alta montaña.

Se dispuso un dispositivo de seguridad y se está monitoreando el caudal de los afluentes del lago San Roque.

Asimismo, se mantienen abiertas al 100% las dos válvulas del dique para evacuar el excedente de agua y el nivel del embalse también superó el vertedero (embudo).

Se estima que las precipitaciones continuarían durante las próximas horas.