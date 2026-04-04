El dique La Viña despide agua como nunca tras las lluvias

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2026 · 18:47 hs

El dique La Viña registra un importante aumento en su nivel y comenzó a liberar agua con mayor intensidad, en medio de las fuertes lluvias que afectan a la región de Traslasierra.

En ese contexto, se dispuso la apertura de una tercera compuerta con una apertura de 60 centímetros, debido al significativo caudal que está ingresando al embalse en las últimas horas.

La medida se tomó a partir de las intensas precipitaciones registradas en la zona, que provocaron la crecida de los ríos serranos y un incremento sostenido del nivel del dique.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron extremar las precauciones en sectores cercanos al río y respetar las indicaciones de seguridad, ya que el aumento del caudal podría generar situaciones de riesgo.