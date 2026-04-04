El precio de la carne podría mantenerse estable durante los próximos meses

El precio de la carne vacuna podría ingresar en una etapa de estabilidad durante los próximos cuatro o cinco meses, impulsado principalmente por la caída del consumo y la menor capacidad de compra de los consumidores. Así lo anticipó Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), quien explicó que el freno en los aumentos responde al debilitamiento de la demanda en carnicerías y supermercados.

Según detalló el dirigente del sector frigorífico, si bien el valor de la hacienda alcanzó niveles récord históricos en la Argentina —tanto medido en pesos como en dólares— en las últimas semanas comenzó a observarse una meseta en el mercado de ganado en pie, particularmente en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, uno de los principales puntos de referencia para la formación de precios.

Urcía explicó que el comportamiento de los consumidores está impactando directamente en la dinámica del mercado. “El consumidor llega a la carnicería, mira los precios y compra menos kilos o directamente opta por otras proteínas más económicas, como el pollo o el cerdo”, señaló. Este cambio en los hábitos de compra genera un efecto en cadena: al reducirse la demanda, los matarifes adquieren menos hacienda y eso termina moderando los valores del ganado.

El referente de FIFRA también destacó que actualmente el precio del novillo argentino se ubica por encima del registrado en otros países del Mercosur e incluso supera el valor de referencia en Australia. Esta situación, explicó, está vinculada con la reducción del stock ganadero acumulada en los últimos años, lo que generó una menor oferta de animales para faena.

“Hoy tenemos precios récord porque hay menos oferta. La ganadería atraviesa un proceso biológico de recuperación: primero el stock se contrae y luego comienza a expandirse”, indicó.

En este contexto, Urcía consideró que en las próximas semanas podrían multiplicarse las promociones en carnicerías y supermercados, con ofertas de bolsones de carne de tres o cinco kilos que combinan distintos cortes. La estrategia busca incentivar las ventas en un escenario de consumo más retraído.

“Es momento de buscar precios. Van a aparecer buenas ofertas porque hay stock en las heladeras y la competencia con el cerdo y el pollo será muy fuerte durante todo el año”, sostuvo.

Por otra parte, el empresario explicó que el consumo de carne vacuna suele experimentar una baja adicional en los días previos a Semana Santa, cuando muchas familias reducen la ingesta de carnes rojas por tradición religiosa. Sin embargo, aclaró que las ventas suelen recuperarse hacia el fin de semana largo.

Finalmente, el dirigente vinculó esta etapa de estabilidad con la menor rentabilidad que enfrenta actualmente el sector, tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Según explicó, luego de los fuertes aumentos registrados en marzo, el mercado comenzó a corregir expectativas ante un consumo que muestra señales de debilitamiento.