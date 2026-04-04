Más de 12 mil personas acompañaron el Vía Crucis por el centro de Córdoba

Más de 12.000 personas participaron del Vía Crucis procesional que se desarrolló por las calles céntricas de Córdoba, en el marco de las actividades de Semana Santa.

La peregrinación se realizó en un clima de recogimiento y reflexión, con vecinos, vecinas y turistas que acompañaron el recorrido con velas, recreando el camino del Calvario de Jesús.

El intendente Daniel Passerini formó parte de la manifestación religiosa, considerada una de las más convocantes del catolicismo en la ciudad.

El recorrido incluyó distintos puntos emblemáticos, donde se representaron las estaciones de la Pasión de Cristo. Entre ellos se destacaron el Teatro Real, la Catedral, la Plazoleta del Fundador, la Lotería de Córdoba, el frente de la CGT, el Museo de Ciencias Naturales, el Teatro del Libertador y el Arzobispado.

Durante cada parada, se evocaron los momentos en los que Jesús fue condenado y crucificado, en una puesta que este año incorporó paralelismos con problemáticas actuales de la sociedad.

La actividad fue organizada por el Arzobispado de Córdoba, junto a la Asociación Maranatha y el Hogar de Cristo, con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba y la participación de artistas y músicos locales.