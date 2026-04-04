Milei promete “llegar hasta las últimas consecuencias” con el espionaje ruso

El presidente Javier Milei se refirió este viernes 3 a la presunta operación de espionaje detectada en medios argentinos y aseguró que se trata de un hecho de una gravedad institucional sin precedentes. Sus declaraciones surgieron luego de que una investigación internacional revelara la posible existencia de una red vinculada a Rusia que habría intentado influir en la opinión pública del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que los periodistas y medios señalados en los documentos difundidos serían apenas “la punta del iceberg”. En ese sentido, afirmó que el Gobierno avanzará en la investigación para identificar a todos los participantes, tanto directos como indirectos, que podrían haber formado parte de la operación. Sus palabras se dieron tras la circulación de una serie de documentos filtrados en las últimas horas.

El informe periodístico se apoya en 76 archivos filtrados que fueron obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio internacional de periodistas del que también participa openDemocracy. Según ese trabajo, una estructura rusa conocida como “La Compañía” habría desarrollado una estrategia destinada a influir en el ecosistema mediático argentino con el propósito de desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.

Los registros indican que entre junio y octubre de 2024 la red habría destinado cerca de 283 mil dólares para financiar la publicación de al menos 250 artículos con contenido crítico en más de 20 medios del país. El material apuntaba a cuestionar la gestión de Milei y también la postura argentina frente a la guerra en Ucrania.

Entre las irregularidades detectadas en el material difundido figuran firmas inexistentes, contenidos fabricados y distintos mecanismos de desinformación, lo que refuerza la hipótesis de una campaña coordinada. Las publicaciones incluían noticias negativas y análisis críticos sobre la situación económica, el impacto social de las políticas de ajuste fiscal y las tensiones diplomáticas con países de la región.

Desinformación y geopolítica

El episodio se suma a antecedentes recientes. Según registros oficiales, en 2025 el Gobierno argentino ya había advertido sobre la posible presencia de una red de agentes rusos operando en el país. En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) había alertado sobre estrategias de desinformación vinculadas a Rusia que buscarían influir en el debate público.

En ese marco, el caso adquiere una dimensión que excede lo mediático. La eventual existencia de una estructura organizada para incidir en contenidos periodísticos abre interrogantes sobre la seguridad informativa, la injerencia extranjera y su impacto en la opinión pública.

Mientras las investigaciones continúan, el Gobierno busca determinar quiénes estuvieron involucrados y cuál habría sido el alcance real de la maniobra. Milei adelantó que el Ejecutivo avanzará “hasta las últimas consecuencias”, lo que podría escalar el tema al plano institucional en un contexto donde información, política y geopolítica vuelven a entrelazarse.