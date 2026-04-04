Mirá la galería de fotos del Viernes Santo en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Una multitud colmó las calles de Villa Carlos Paz durante las celebraciones de Semana Santa, participando del tradicional Vía Crucis y disfrutando luego de la emotiva presentación de la Misa Criolla en pleno centro. Turistas y vecinos se sumaron a las distintas propuestas culturales y religiosas del fin de semana largo, en una ciudad que vive intensamente estas fechas.

Desde temprano, miles de fieles ascendieron al Cerro de la Cruz para manifestar su fe, mientras que por la tarde se realizaron peregrinaciones organizadas por las comunidades de las parroquias San José, Niño Dios y del Carmen, en una jornada marcada por la devoción y la participación colectiva.