Paró la lluvia y la gente volvió a salir en Carlos Paz

Después de una madrugada y una mañana marcadas por lluvias intensas y persistentes, Villa Carlos Paz comenzó a recuperar el movimiento al mediodía de este sábado, cuando las precipitaciones finalmente se detuvieron.

El cambio se notó de manera gradual. Vecinos y turistas aprovecharon la mejora del clima para salir a caminar, especialmente en la costanera del lago San Roque, donde comenzaron a verse las primeras recorridas tras varias horas de inactividad.

Durante gran parte del día, la lluvia había limitado la circulación y las actividades al aire libre. Con la tregua, la ciudad empezó a retomar su ritmo habitual en el marco del fin de semana largo.

Las imágenes de la tarde reflejaron ese momento de transición: personas volviendo a salir, recorriendo espacios abiertos y retomando los paseos luego del temporal.

En paralelo, se mantiene la atención sobre el comportamiento de los ríos serranos tras las precipitaciones registradas en la región. Se aguardan datos sobre posibles crecidas provenientes de Altas Cumbres en las próximas horas.