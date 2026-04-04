Por la lluvia, postergaron la inauguración del cartel en la costanera

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2026 · 13:00 hs

Villa Carlos Paz. Debido a las malas condiciones climáticas, fue postergado el acto donde se iba a inaugurar hoy un nuevo atractivo turístico en Villa Carlos Paz. Se trata de un cartel de grandes dimensiones que estará instalado en la costanera de la ciudad.

La estructura tiene alrededor de 15 metros de largo y cuenta con iluminación propia, lo que permitirá que también se destaque durante la noche.

El diseño incluye letras corpóreas y el logo oficial, con una ubicación estratégica frente al lago que lo posiciona como un futuro punto elegido para fotografías.

Este nuevo espacio se sumará a otros tres ya existentes en Carlos Paz: uno al final de la costanera, otro en la plaza del CAS en el centro, y el cartel metálico ubicado frente al Palacio Municipal. Con esta incorporación, la ciudad amplía su circuito de postales urbanas pensadas para vecinos y turistas.