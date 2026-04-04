Se reactivan las lluvias con fuerza en Carlos Paz: ¿hasta cuándo sigue?

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2026 · 18:40 hs

Tras varias horas de lluvia persistente, Carlos Paz tuvo un breve respiro este mediodía, pero el alivio será momentáneo. El pronóstico anticipa que las precipitaciones volverán a intensificarse en las próximas horas, con chaparrones y tormentas que marcarán el resto del fin de semana.

Luego de una madrugada y mañana pasadas por agua, el tiempo dio una tregua que permitió a vecinos y turistas salir y recorrer la ciudad. Sin embargo, esa mejora no se sostendrá: hacia la noche de este sábado se esperan nuevamente chaparrones, con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70% y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El panorama continuará inestable durante el domingo. Se prevén lluvias desde la madrugada, chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde, en un escenario que mantendrá condiciones cambiantes durante toda la jornada.

El lunes tampoco traerá una mejora definitiva. Persistirán los chaparrones durante gran parte del día y recién hacia la noche podrían registrarse lluvias más aisladas.

Recién a partir del martes comenzaría a notarse una tendencia a la estabilización, aunque con mañanas más frías y temperaturas mínimas en descenso. Mientras tanto, el sur de Punilla seguirá bajo condiciones de inestabilidad, con precipitaciones intermitentes y momentos de mayor intensidad.