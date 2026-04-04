Trabajadores denuncian despidos en el Hospital Domingo Funes

Un grupo de trabajadores denunciaron públicamente que se registraron varios despidos en distintas áreas del Hospital Domingo Funes, el centro asistencial más importante del Valle de Punilla. El legislador Walter Gispert exigió informes por la situación y advirtió que se agravaría la problemática de la «falta de personal» en el nosocomio, ubicado en la ciudad de Santa María.

En ese sentido, solicitó al gobierno provincial que brinde detalles sobre la realidad que se vive en el establecimiento médico.

La iniciativa surgió ante denuncias públicas que advierten sobre recientes despidos de personal, particularmente en el área de enfermería, afectando a trabajadores con trayectoria dentro de la institución. En este sentido, el pedido requiere precisiones sobre la cantidad de empleados desvinculados, sus funciones, antigüedad y los motivos de dichas decisiones.

Asimismo, se solicita información actualizada sobre la dotación de personal del hospital, discriminada por áreas, con el objetivo de evaluar si existe un déficit de recursos humanos que pueda comprometer el funcionamiento del servicio.

Entre los fundamentos del proyecto, Gispert expresó su preocupación por un contexto de creciente demanda en el sistema de salud pública, donde resulta fundamental garantizar condiciones laborales adecuadas y una correcta organización del trabajo. También se hace referencia a posibles situaciones de hostigamiento laboral, persecución gremial y falta de instancias de diálogo institucional, que, de confirmarse, revestirían suma gravedad.

«El acceso a información clara y oficial es clave para poder ejercer el rol de control que le corresponde a esta Legislatura, pero sobre todo para garantizar el derecho a la salud de la comunidad y condiciones dignas para los trabajadores» señaló el legislador.