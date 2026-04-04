Una imagen histórica del Cerro de la Cruz revive con inteligencia artificial

Historia y fe en el Cerro de la Cruz
Una imagen histórica del Cerro de la Cruz revive con inteligencia artificialUna foto histórica, ahora coloreada con inteligencia artificial, revive las peregrinaciones al cerro mientras este viernes volvió a colmarse de fieles
Una imagen del Cerro de la Cruz de Carlos Paz tomada en 1934 volvió a cobrar vida tras ser coloreada mediante inteligencia artificial, permitiendo observar con mayor detalle cómo se vivían las peregrinaciones en sus inicios.
La fotografía original, en tono sepia, muestra a decenas de personas ascendiendo hacia la cruz, en una escena que guarda un fuerte paralelismo con lo ocurrido este viernes Santo, cuando una gran cantidad de vecinos y visitantes volvieron a subir al cerro en el marco de las celebraciones religiosas.
El Monumento a la Cruz, inaugurado entre 1934 y 1935 con motivo del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, se convirtió con el paso de los años en uno de los puntos más emblemáticos del turismo religioso y natural de la ciudad.
Ubicado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, el sitio cuenta con una cruz de 15 metros de altura y es reconocido por su tradicional Vía Crucis, que cada año convoca a miles de personas.
La imagen, ahora intervenida digitalmente, no solo recupera un momento histórico, sino que también permite trazar un puente visual entre el pasado y el presente, en un lugar donde la fe y la tradición continúan vigentes.