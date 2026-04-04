Una imagen histórica del Cerro de la Cruz revive con inteligencia artificial

Una imagen del Cerro de la Cruz de Carlos Paz tomada en 1934 volvió a cobrar vida tras ser coloreada mediante inteligencia artificial, permitiendo observar con mayor detalle cómo se vivían las peregrinaciones en sus inicios.

La fotografía original, en tono sepia, muestra a decenas de personas ascendiendo hacia la cruz, en una escena que guarda un fuerte paralelismo con lo ocurrido este viernes Santo, cuando una gran cantidad de vecinos y visitantes volvieron a subir al cerro en el marco de las celebraciones religiosas.

El Monumento a la Cruz, inaugurado entre 1934 y 1935 con motivo del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, se convirtió con el paso de los años en uno de los puntos más emblemáticos del turismo religioso y natural de la ciudad.

Ubicado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, el sitio cuenta con una cruz de 15 metros de altura y es reconocido por su tradicional Vía Crucis, que cada año convoca a miles de personas.

La imagen, ahora intervenida digitalmente, no solo recupera un momento histórico, sino que también permite trazar un puente visual entre el pasado y el presente, en un lugar donde la fe y la tradición continúan vigentes.