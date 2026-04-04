Una multitud colmó el centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El centro de Villa Carlos Paz vivió una noche de Viernes Santo con un movimiento inusual, donde una multitud de vecinos y turistas colmó las calles, bares y restaurantes. En el marco del fin de semana largo, la ciudad mostró todo su atractivo, combinando propuestas gastronómicas y paseos nocturnos en un ambiente vibrante y colmado de vida.

Como ocurre en plena temporada, la Avenida General Paz se transformó en peatonal, permitiendo que los visitantes recorran con mayor comodidad el corazón de la ciudad y disfruten de una velada especial.

