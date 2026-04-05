RESOLUCIÓN Nº071/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Sesión Ordinaria para el día 26 de marzo de 2026 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº161/2025-26: P.O. APROBAR el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), correspondiente al año 2026, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.- DEM

Pto. Nº162/2025-26: P.O. DISPONER una recomposición de los importes que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad.- DEM

Pto. Nº163/2025-26: P.R. SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, arbitre los medios necesarios a fin de implementar una Guardia Oftalmológica Activa o Pasiva en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, que garantice la atención de urgencias, en especial durante horarios nocturnos, fines de semana y feriados. JPCP

Pto. Nº164/2025-26: P.O. MODIFICAR el artículo 13º a la Ordenanza Nº 4740.- DEM

ACTAS DE DESGRABACION

Acta Nº035-2025-26 S.E. 14.01.26

Acta Nº036-2025-26 S.O. 22.01.26

Acta Nº037-2025-26 S.O. 05.02.26

Acta Nº038-2025-26 S.O. 19.02.26

Acta Nº039-2025-26 S.E. 27.02.26

Acta Nº040-2025-26 S.O.C. 05.03.26

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 021/2025-26

Guía de Ingreso al 11/03/2026

1- Ingresa nota Sra. Giudici.

2- Ingresa nota fundación Concientizar para Prevenir.

3- Presidencia remite nota.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de marzo de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº069/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 19 de marzo de 2026 a las 19.30 hrs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº161-2025-26: P.O. APROBAR el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), correspondiente al año 2026, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.-

Pto. Nº162/2025-26: P.O. DISPONER una recomposición de los importes que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 19 de Marzo de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº068/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 19 de marzo de 2026 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Sesión conmemorativa: “A 50 años del Golpe de Estado, memoria institucional y compromiso democrático”

Artículo 2º: ESTABLECER la presente Sesión Ordinaria, Conmemorativa y rememorativa de los hechos acaecidos durante la última Dictadura Cívico Militar que gobernó el país durante los años 1976/1983, conforme lo establece los Artículos 1º y 2º del Decreto Nº004/2014 de este Concejo.-

Artículo 3º: CONVOCAR al legislador provincial Matias Chamorro autor de la Ley Provincial N.º10.962 Ley Sonia Torres y al Parlamentario Juvenil Bruno Dalponte.-

Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº067/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 12 de marzo de 2026 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Pto Nº157/2025-26: P.R. SOLICITAR al Sr. Intendente Municipal que informe sobre Costanera Interbalnearia.-

Pto Nº158/2025-26: P.R.SOLICITAR al DEM que remita informe sobre las declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunitario y Gestión Ambiental.-

Pto Nº159/2025-26: P.R.CONVOCAR al Secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes , al recinto de sesiones del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz .-

Pto. Nº160/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa COTRECO S.A.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 12 de marzo de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº066/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 5 de marzo de 2026 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

· Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER la presente Sesión Ordinaria “Conmemorativa” conforme lo dispuesto por Decreto Nº018/2019-20 de este Concejo.-

ARTÍCULO 3º.- CONVOCAR al Consejo Asesor en Políticas de Genero a integrar el panel denominado “ MUJERES TRABAJADORAS , VOCES QUE CONSTRUYEN COMUNIDAD “

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 5 de marzo de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº065/2025-26

VISTO: La convocatoria a Sesión Especial realizada por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de diversos Proyectos de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la convocatoria efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, se procede a dictar el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 27 de Febrero de 2026 a las 17:30 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto.Nº154-2025-26:P.O.MODIFICAR los artículos 1º y 4º de la Ordenanza Nº 4919.-

Pto.Nº155-2025-26:P.O.SUSTITUIR el Inciso j) del Artículo 106º, Capítulo V: Exenciones, Apartado 3: Otras Exenciones, del Título I: Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles-Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad, de la Ordenanza General Impositiva Nº 1.408, T.O. 2005 y sus modificaciones (OGIV).-

Pto.Nº156-2025-26:P.O.RATIFICAR acta de Traspaso de la Operación y Gestión del Sistema de Sub distribución de transición entre la COOPI - Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda., la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Carlos Paz Gas S.A. - en liquidación- y VCP GAS S.A., Nº 022/2026.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 26 de Febrero de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº064/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de febrero de 2026 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº150/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM que informe sobre el cierre de cajeros automáticos en Villa Carlos Paz.- COM IRAI

Pto. Nº151/2025-26:P.R. PR SOLICITAR al DEM informe gestiones sobre calle Venecia y Sófocles.- COM DUA

Pto. Nº152/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE VILLA CARLOS PAZ .-COM IRAI

Pto. Nº 153/2025-26: P.O. DECLARAR DE INTERÉS TURÍSTICO Y SUJETO A CONCERTACIÓN el proyecto de revalorización y ampliación del Club de Pesca de Villa Carlos Paz .- COM DUA

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº146/2025-26: P.O. DEROGAR Ordenanza Nº 6050.- APROBADO POR UNANIMIDAD (11 VOTOS)

APROBAR CON MODIFICACIONES

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 19 de febrero de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº062/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 05 de febrero de 2026 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº145/2025-26: P.D. MODIFICAR el Decreto 007-2016, Reglamento Interno.- CPI

Pto. Nº146/2025-26: P.O. DEROGAR Ordenanza Nº 6.050.- DEM

Pto. Nº147/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 3.868.- DEM

Pto. Nº 148/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 4.859.- CPU

Pto. Nº 149/2025-26: P.O. MODIFICAR la cláusula primera del Convenio Nº 002/2026, celebrado con la empresa OSTARA S.A.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº142/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7.071.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº030-2025-26 A.P. 23.12.25

Acta Nº031-2025-26 S.E. 26.12.25

Acta Nº032-2025-26 S.E. 02.01.26

Acta Nº033-2025-26 S.E. 02.01.26

Acta Nº034-2025-26 S.O. 08.01.26

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº019/2025-26

Guia de ingreso al 03/02/2026

1- Presidencia presenta informe de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas (Dra. Orce y Dr. Zoppetti)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 05 de febrero de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº061/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de enero de 2026 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº142/2025-26: DEM P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7071.- DEM

Pto. Nº143/2025-26: DEM P.O. DECLARAR la Emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Villa Carlos Paz (Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus de la ciudad de Villa Carlos Paz) por el término de Un (1) Año.- DEM

Pto. Nº144/2025-26: DEM P.O. AUTORIZAR a la Secretaría de Representación Oficial de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires y Relaciones Internacionales – Casa de Santiago del Estero, a instalar sin cargo un tráiler con escenario móvil en un sector del espacio público ubicado en la Av Atlántica, entre las calles Gob. Ferreyra y Gob. Roca, y otros lugares dentro del ejido Municipal, desde el día 23 de enero de 2026 hasta el 08 de febrero del 2026.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº133/2025-26: P.DE. DECLARAR reconocimiento por su destacada trayectoria al periodista, locutor y empresario de medios Rubén Alvaraz.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº025-2025-26 S.O. 04.12.25

Acta Nº026-2025-26 S.O. 11.12.25

Acta Nº027-2025-26 S.E. 18.12.25

Acta Nº028-2025-26 S.O. 18.12.25

Acta Nº029-2025-26 A.P. 19.12.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº018/2025-26

Guia de ingreso al 20/01/2026

1- Vecinos de Playas de Oro presentan nota.-

2- CPUA presenta el Dictamen Nº06/25.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 22 de enero de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº060/2025-26

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por los concejales de los bloques de Juntos por Carlos Paz y Carlos Paz Inteligente, para el tratamiento los siguientes proyectos .,

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 14 de enero de 2026 a las 14:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº138/2025-26: P.O. DISPÓNESE Compensación a la tasa por servicio de agua .- CPI

Pto. Nº139/2025-26: P.R. CONVOCAR a la Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental al recinto de sesiones.- JPCP

Pto. Nº140/2025-26: P.O. CRÉASE el Plan de contingencia CRISIS HIDRICA.- JPCP

Pto. Nº141/2025-26: P.R. SOLICITAR a Cooperativa San Roque a realizar mantenimientos de tanques .- JPCP

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 14 de enero de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº057/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 08 de enero de 2026 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº133-2025-26: P.DE. DECLARAR reconocimiento por su destacada trayectoria al periodista, locutor y empresario de medios Rubén Alvaraz.-

Pto. Nº134-2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM que, en el plazo de cinco (5) días, informe sobre los recursos de las Contribuciones con Afectación Específica del Ejercicio 2025 .-

Pto. Nº135-2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM que, en el plazo de diez (10) días, informe detalladamente los resultados obtenidos tras la finalización del Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias establecido por la Ordenanza N° 7.237.-

Pto. Nº136-2025-26: P.O. SUSPENDER la aplicación del 50% del Artículo 2º de la Ordenanza N.º 7.069.

Pto. Nº137-2025-26 :P.O.MODIFICAR en el Presupuesto General de Gastos en vigencia (Ordenanza Nº 7.276) la partida presupuestaria , en su Anexo V.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 8 de enero de 2026.-

RESOLUCIÓN Nº056/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 02 de enero de 2026 a las 18:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº130/2025-26: P.D. SUSTITUIR el ARTÍCULO 1º del DECRETO Nº012/2025-26.-

Pto. Nº131/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa OSTARA SA, mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público ubicado en ubicado en diferentes zonas de la Ciudad: Plazoleta Juan Plock (Reloj Cu-Cú), Puente Centenario y costanera entre calle Beethoven y French), para la instalación de un stand promocional, conforme Anexo I que forma parte de la presente.-

Pto. Nº132/2025-26: FACULTAR a los Jueces Administrativos Municipales de Faltas de la Ciudad de Villa Carlos Paz a dejar sin efecto el procedimiento administrativo de faltas y las sanciones impuestas en el artículo 82°, inciso “b” de la Ordenanza N° 7071.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº116/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de convenio a suscribir, entre el Municipio de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa de Trabajo “Volver al Trabajo” Limitada para la realización del mantenimiento de espacios verdes de nuestra ciudad y que forma parte integrante de la presente.

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 30 de enero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº055/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 26 de diciembre de 2025 a las 15:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº118/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público Playón Municipal, ubicado en Av. Sabattini y costa del Río San Antonio de esta Ciudad, para la instalación de una Unidad Móvil de Cajeros Automáticos del Banco de la Nación Argentina, conforme Anexo I que forma parte de la presente.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº119/2025-26: P.O. FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar contratos de constitución de servidumbre necesarios para la correcta prestación de servicios públicos de agua y/o saneamiento. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº120/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa HOLCIM (ARGENTINA) S.A., que en anexo se adjunta al presente.- APROBADO POR MAYORIA (10 VOTOS – CPU + C. ROÑONI + C. RIBETTI + C. FELPETTO)

Pto. Nº121/2025-26: P.O. OTORGAR Plazos para eximiciones a Instituciones.- COM EYF APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº122/2025-26: P.O. ESTABLECER la libre disponibilidad de los recursos provenientes de cuentas con afectación específica de origen municipal para el Ejercicio 2025.- COM EYF APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº123/2025-26: P.D. DESIGNA Sindico VCP GAS S.A por minoría.- A COM GRAL

Pto. Nº124/2025-26: : P.D. DESIGNA Sindico VCP GAS S.A por mayoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORÚA (7 VOTOS)

Pto. Nº125/2025-26: : P.D. DESIGNA Sindico VCP GAS S.A por minoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (8 VOTOS – CPU + C. ROÑONI)

Pto. Nº126/2025-26: : P.D. DESIGNA Síndico VCP GAS SA por minoría.- A COM GRAL

Pto. Nº127/2025-26: : P.D. DESIGNA Sindico Carlos Paz GAS S.A por mayoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº128-2025-26: P.D. DESIGNA Sindico Carlos Paz GAS S.A por minoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA 8 VOTOS (CPU + C. ROÑONI)

Pto. Nº129-2025-25: P.D. DESIGNA Sindico Carlos Paz GAS S.A por minoría.- A COM GRAL

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº072/2025-26: P.O. PRESUPUESTO 2026.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº103/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas. – APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

. APROBAR APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

Pto. Nº104/2025-26: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler denominados "Autos al Instante o Remises", a adecuar las tarifas del servicio público que prestan. –

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº105/2025-26: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 01-01-2026, del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque Villa del Lago.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº106/2025-26: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.026.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

. Despacho en minoría: CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº109/2025-26. P.O. APROBAR el régimen de tarifas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, que regirá a partir del 1° de enero de 2026.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº114/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Banco Macro S.A., mediante el cual se proporciona a la entidad el uso de un espacio público en el predio de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, “Rodolfo Bolognani”. -

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 017/2025-26

Guía de Ingresos al 24/12/2025

1- Presidencia remite nota.-

2- Presidencia remite nota.-

3- Presidencia remite nota.-

4- Presidencia remite nota.-

5- Presidencia remite nota.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 26 de diciembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº055/2025-26

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por los concejales del bloque de Carlos Paz Unido , para el tratamiento de diversos despachos de proyectos de ordenanzas.,

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 26 de diciembre de 2025 a las 15:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº118/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público Playón Municipal, ubicado en Av. Sabattini y costa del Río San Antonio de esta Ciudad, para la instalación de una Unidad Móvil de Cajeros Automáticos del Banco de la Nación Argentina, conforme Anexo I que forma parte de la presente.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº119/2025-26: P.O. FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar contratos de constitución de servidumbre necesarios para la correcta prestación de servicios públicos de agua y/o saneamiento. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº120/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa HOLCIM (ARGENTINA) S.A., que en anexo se adjunta al presente.- APROBADO POR MAYORIA (10 VOTOS – CPU + C. ROÑONI + C. RIBETTI + C. FELPETTO)

Pto. Nº121/2025-26: P.O. OTORGAR Plazos para eximiciones a Instituciones.- COM EYF APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº122/2025-26: P.O. ESTABLECER la libre disponibilidad de los recursos provenientes de cuentas con afectación específica de origen municipal para el Ejercicio 2025.- COM EYF APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº123/2025-26: P.D. DESIGNA Sindico VCP GAS S.A por minoría.- A COM GRAL

Pto. Nº124/2025-26: : P.D. DESIGNA Sindico VCP GAS S.A por mayoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORÚA (7 VOTOS)

Pto. Nº125/2025-26: : P.D. DESIGNA Sindico VCP GAS S.A por minoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (8 VOTOS – CPU + C. ROÑONI)

Pto. Nº126/2025-26: : P.D. DESIGNA Síndico VCP GAS SA por minoría.- A COM GRAL

Pto. Nº127/2025-26: : P.D. DESIGNA Sindico Carlos Paz GAS S.A por mayoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº128-2025-26: P.D. DESIGNA Sindico Carlos Paz GAS S.A por minoría.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA 8 VOTOS (CPU + C. ROÑONI)

Pto. Nº129-2025-25: P.D. DESIGNA Sindico Carlos Paz GAS S.A por minoría.- A COM GRAL

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº072/2025-26: P.O. PRESUPUESTO 2026.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº103/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas. – APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

. APROBAR APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

Pto. Nº104/2025-26: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler denominados "Autos al Instante o Remises", a adecuar las tarifas del servicio público que prestan. –

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº105/2025-26: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 01-01-2026, del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque Villa del Lago.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº106/2025-26: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.026.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

. Despacho en minoría: CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº109/2025-26. P.O. APROBAR el régimen de tarifas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, que regirá a partir del 1° de enero de 2026.-

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº114/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Banco Macro S.A., mediante el cual se proporciona a la entidad el uso de un espacio público en el predio de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, “Rodolfo Bolognani”. -

. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 017/2025-26

Guía de Ingresos al 24/12/2025

1- Presidencia remite nota.-

2- Presidencia remite nota.-

3- Presidencia remite nota.-

4- Presidencia remite nota.-

5- Presidencia remite nota.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 26 de diciembre de 2025.

RESOLUCIÓN Nº053/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 23 de diciembre de 2025 a las 18:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº116/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de convenio a suscribir, entre el Municipio de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa de Trabajo “Volver al Trabajo” Limitada para la realización del mantenimiento de espacios verdes de nuestra ciudad y que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00 hs. del día 23 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected].

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 19 de diciembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº048/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 18 de diciembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº110/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el Centro Ambiental. JPCP COM DUA APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº111/2025-26: P.R. REFRENDAR el Decreto Municipal 511-DE-2025.- CPU COM IRAI APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº112/2025-26: P.DE. DECLARAR de Interés Legislativo la Labor de Elsa Moyano fundadora del Circo La Plume. – JPCP COM TCYD APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº113/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM gestione la reparación de calles Suecia, Juncal Este, Noruega y Alemania. – JPCP COM DUA

Pto. Nº114/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Banco Macro S.A., mediante el cual se proporciona a la entidad el uso de un espacio público en el predio de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, “Rodolfo Bolognani”. – DEM COM IRAI

Pto. Nº115/2025-26: P.R. DESIGNAR Concejales para conformar la Comisión Fiscalizadora y de Adjudicación establecida en el Artículo 5 de la Ordenanza N° 4740. – CPU COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (9 VOTOS C.REVELLO + C. ROÑONI)

Pto. Nº116/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de convenio a suscribir, entre el Municipio de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa de Trabajo “Volver al Trabajo” Limitada para la realización del mantenimiento de espacios verdes de nuestra ciudad y que forma parte integrante de la presente. - DEM COM DUA APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº 117/2025-26: P.R. PRESTAR acuerdo al Decreto Nº 655/DE/2025 del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se designa a los Sres. ENRIQUE MODESTO LOPEZ AMAYA, D.N.I. Nº 11.977.113, MARCELO FABIAN CUEVAS, D.N.I. Nº 20.870.721 y WALTER ANDRES RESOLANI, D.N.I. Nº 21.962.485, como Directores de VCP GAS SOCIEDAD ANONIMA, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº108/2025-26: P.O. SUSTITUIR el Artículo 11 la Ordenanza Nº 2172.-

APROBAR CON MODIFICACIONES – APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 016/2025-26

Guía de Ingresos al 16/12/2025

-01 El Círculo Médico Veterinario de Villa Carlos Paz presenta nota.-

-02 Presidencia remite nota.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 18 de diciembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº047/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 19 de diciembre de 2025 a las 18:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº072/2025-26: P.O. PRESUPUESTO 2026.-

Pto. Nº103/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas. -

Pto. Nº104/2025-26: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler denominados "Autos al Instante o Remises", a adecuar las tarifas del servicio público que prestan. -

Pto. Nº105/2025-26: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 01-01-2026 de, del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque Villa del Lago.-

Pto. Nº106/2025-26: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.026.-

Pto. Nº109/2025-26. P.O. APROBAR el régimen de tarifas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, que regirá a partir del 1° de enero de 2026.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00 hs. del día 19 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: [email protected];

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 15 de diciembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº040/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 11 de diciembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº097/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza General Impositiva Nº1.408, T.O. 2005 y sus modificaciones (OGIV).- DEM

Pto. Nº098/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre Presupuesto de Recursos del Ejercicio 2025.- CPI

Pto. Nº099/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza N° 7.000.- DEM

Pto. Nº100/2025-26: P.O. P.O. MODIFICAR las Ordenanzas Nº 5.433, 4.620 y modificatorias. CENMA 217 y JOSE H. PORTO 2026.- DEM

Pto. Nº101/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 4.859 y modificatorias. REFUGIO CURA BROCHERO 2026.- DEM

Pto. Nº102/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 5.794. IPAD-FUPA 2026.- DEM

Pto. Nº103/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas. - DEM

Pto. Nº104/2025-26: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler denominados "Autos al Instante o Remises", a adecuar las tarifas del servicio público que prestan. - DEM

Pto. Nº105/2025-26: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 01-01-2026 de, del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque Villa del Lago.- DEM

Pto. Nº106/2025-26: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.026.- DEM

Pto. Nº107/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., que en anexo se adjunta al presente. – DEM

Pto. Nº108/2025-26: P.O. SUSTITUIR el Artículo 11° de la Ordenanza Nº 2.172.- DEM

Pto. Nº109/2025-26. P.O. APROBAR el régimen de tarifas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, que regirá a partir del 1° de enero de 2026.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº069/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza N.º 4740.-

APROBAR EN 2º LECTURA CON MODIFICACIONES

Pto. Nº072/2025-26: P.O. PRESUPUESTO 2026.-

. APROBAR EN 1º LECTURA SIN MODIFICACIONES. -

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº022-2025-26 S.O. 20.11.25

Acta Nº023-2025-26 S.E. 25.11.25

Acta Nº024-2025-26 S.O. 27.11.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 015/2025-26

Guía de Ingresos al 10/12/2025

-01 El Sr. Santiago Juliá presenta nota.-

-02 El Intendente Municipal envía Decreto 628/DE/2025 referido a la Donación efectuada a la Municipalidad, por el Centro Alto de Las Vertientes. -

-03 CPUA presenta Dictamen Nº 05/2025.-

-04 Presidencia remite nota.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 11 de diciembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº039/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 04 de diciembre de 2025 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº095/2025-26: JPCP P.DE. DECLARAR el Reconocimiento a la Licenciada Belén Rivero en el Día Internacional de las Personas con Discapacidades. –

Pto. Nº096-2025-26 CPU P.DE. DECLARAR el Reconocimiento a la autora Jazmín Gerez en el Día Internacional de la Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 04 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN Nº038/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2025 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº094/2025-26: P.O. APROBAR Incentivos Fiscales para frentistas y comerciantes de la Av. Perito Moreno.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº019-2025-26 S.O. 06.11.25

Acta Nº020-2025-26 A.P. 10.11.25

Acta Nº021-2025-26 S.O. 13.11.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº014/2025-26

Guia de ingreso al 26/11/2025

01- Presidencia remite nota del Centro Vecinal Villa Independencia. –

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 27 de noviembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº037/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 25 de noviembre de 2025 a las 10:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº093/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir con la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.).-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 24 de noviembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº036/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2025 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº088/2025-26: P. DE. DECLARAR en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, su Reconocimiento al Club de Leones Lago San Roque, Rotary Club Villa Carlos Paz, Club Argentino de Servicios (CAS), YWCA Villa Carlos Paz y Centro Español de Villa Carlos Paz, por su compromiso sostenido, voluntario y solidario en la protección de la infancia y la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. - CPU

Pto. Nº089/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre Cisterna El Fantasio. - JPCP

Pto. Nº090/2025-26: P.R. INSTAR al DEM revisar Convenio con el Banco Provincia de Córdoba S.A.- JPCP

Pto. Nº091/2025-26: P.O. CREASE el Parlamento de las Niñas y Niños como un órgano consultivo. CPI

Pto. Nº092/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre móviles fijos de Seguridad Urbana. JPCP

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº085/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. a la señalización del Circuito del “Camino de Brochero” en el espacio público de nuestra ciudad.

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº086/2025-26: P.O. CRÉASE la Campaña Municipal “Pantallas con Responsabilidad”, dirigida a niños, niñas, adolescentes, familias y docentes de la ciudad de Villa Carlos Paz.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº087/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 5393.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº013/2025-26

Guia de ingreso al 20/11/2025

01- Presidencia remite nota de reuniones Plenarias con los Centros Vecinales.

02- Presidencia remite nota del Defensor del Pueblo.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº032/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2025 a las 18:00 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº083/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre riesgos eléctricos en espacios públicos.-.- JPCP A COM DUA

Pto. Nº084/2025-26: P.O. CRÉASE la Unidad de Relevamiento de Riesgos Eléctricos (UNIREM). – JPCP A COM IRAI

Pto. Nº085/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. a la señalización del Circuito del “Camino de Brochero” en el espacio público de nuestra ciudad. – DEM A COM TYCD

Pto. Nº086/2025-26: P.O. CRÉASE la Campaña Municipal “Pantallas con Responsabilidad”, dirigida a niños, niñas, adolescentes, familias y docentes de la ciudad de Villa Carlos Paz.- JPCP A COM DSSE

Pto. Nº087-2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 5393.- CPU A COM TCYD

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº056/2025-26: P.O. APROBAR el Reglamento de Usuarios del SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ que, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente.

. APROBAR CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORIA (6 VOTOS – CPU)

Pto. Nº066/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM campaña de concientización sobre la Ley Provincial 10.661.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORIA DE LOS PRESENTES (11 VOTOS)

Pto. Nº079/2025-26: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum con la empresa denominada Padrino y Anexo.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORIA (6 VOTOS – CPU)

Pto. Nº080/2025-26: P.O. FACULTAR al Departamento Ejecutivo a suscribir e implementar el Convenio de Colaboración y Cooperación entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Universidad Gastón Dachary y el Convenio Específico entre la Universidad Gastón Dachary y la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

. APROBAR CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORIA DE LOS PRESENTES (11 VOTOS)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº018-2025-26 S.O. 31.10.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº012/2025-26

Guia de ingreso al 12/11/2025

-01 Vecinos del edificio CIVIS presentan nota. -

-02 Presidencia remite nota del Sr. Ricardo Pereyra. –

- 03 Presidencia remite nota del Dr. Marcelo Solís.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 13 de noviembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº30/2025-26



EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E





ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 10 de noviembre de 2025 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:





ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº069/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza N.º 4740.-





ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -





ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 10 de noviembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: [email protected];

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -





ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -





ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -





VILLA CARLOS PAZ, 05 de noviembre de 2025.-



RESOLUCIÓN Nº028/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 31 de octubre de 2025 a las 18:30 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº066/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM campaña de concientización sobre la Ley Provincial 10.661.- JPCP COM DSSE

Pto. Nº067/2025-26: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum entre El Municipio de Villa Carlos Paz y las empresas denominadas Padrinos, que como Anexo forma parte de la presente.- APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº068/2025-26: : P.O. APROBAR la Resolución N.º 0142/OF/2025 del Organismo Fiscal, conjuntamente con su Anexo I que forma parte integrante de dicha norma, cuya vigencia operará a partir del 01 de Noviembre de 2025. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº069/2025-26: P.O.MODIFICAR la Ordenanza N.º 4740.- APROBADO POR MAYORIA 8 VOTOS ( CPU – C. GARCIA ROÑONI)

Pto. Nº070/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza N.º 2670.- APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº071/2025-26: P.C. COMUNICAR al Gobierno de la Provincia de Córdoba, la aprobación en la Comisión Plenaria Honoraria del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), para la implantación del nuevo hospital de alta complejidad y parque ambiental en el predio reconocido como AIA 2 “Padres Sacramentinos”. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº072/2025-26: P.O. PRESUPUESTO 2.026.- COM EYF

Pto. Nº073/2025-26: P.D. DESIGNAR Representantes de la Comisión Plenaria del Concejo de Planificación Urbano Ambiental.- COM GRAL APROBADO POR MAYORIA (11 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº088/2024-25: P.O. REGULAR el Servicio de Transporte Privado de pasajeros.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES – APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº054/2025-26: P.O. FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. –

. APROBAR EN 2ª LECTURA SIN MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORÍA (10 VOTOS CPU + C. GARCIA ROÑONI + C. QUARANTA + C. REVELLO)

Pto. Nº060/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de CONVENIO DE COLABORACIÓN a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y La Dirección Nacional de Vialidad, que como ANEXO forma parte de la presente.

. APROBAR SIN MODIFICACIONES APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº061/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de CONVENIO a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la FUNDACIÓN HOLCIM ARGENTINA, que como ANEXO I forma parte de la presente.

. APROBAR SIN MODIFICACIONES – APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº014-2025-26 S.O. 09.10.25

Acta Nº015-2025-26 S.O. 16.10.25

Acta Nº016-2025-26 S.O. 23.10.25

Acta Nº017-2025-26 A.P. 24.10.26

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº011/2025-26

Guia de ingreso al 29/10/2025

-01 La Sra. Susana Vera del Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero Asociación Civil presenta nota.-

– 02 Cpua presenta el Dictamen Nº03/2025.-

-03 Cpua presenta Representaciones de Instituciones.-

-04 Presidencia remite Dictamen Nº 04/2025.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 31 de octubre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº026/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 23 de octubre de 2025 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº058/2025-26: P.R. REFRENDAR el Decreto Municipal 511/DE/2025.- CPU

Pto. Nº059/2025-26: P.O. APROBAR los Modelos de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Policía de la Provincia de Córdoba, que en instrumentos anexos se adjuntan al presente. - DEM

Pto. Nº060/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de CONVENIO DE COLABORACIÓN a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y La Dirección Nacional de Vialidad, que como ANEXO forma parte de la presente. DEM

Pto. Nº061/2025-26: P.O. APROBAR el modelo de CONVENIO a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la FUNDACIÓN HOLCIM ARGENTINA, que como ANEXO I forma parte de la presente. DEM

Pto. Nº062/2025-26: P.O. RATIFICAR el Convenio Marco de Colaboración suscripto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que como Anexo forma parte de la presente.- DEM

Pto. Nº063/2025-26: P.O. RATIFICAR el Convenio de Colaboración suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa Carlos Paz para la Ejecución de la Obra “Reemplazo Acueducto Principal en Avenida Cárcano y Readecuación de Calzada. Tramo entre Calle J. Kepler y Av. Libertad. Villa Carlos Paz”, que como Anexo forma parte integrante de la presente. –

Pto. Nº064/2025-26: P.O. RATIFICAR el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Universidad Provincial de Córdoba, para la Ejecución de las Obras “UPC Federal Villa Carlos Paz” y “El Centro de Interpretación VCP”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.- DEM

Pto. Nº065-2025-26: P.D. DESIGNAR Representantes de la Comisión de Preadjudicación Ordenanza 7.242- CPU

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº009-2025-26 S.O. 18.09.25

Acta Nº010-2025-26 S.O. 25.09.25

Acta Nº011-2025-26 A.P. 28.09.26

Acta Nº012-2025-26 S.O. 02.10.25

Acta Nº013-2025-26 S.O.C. 09.10.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 010/2025-26

Guía de Ingresos al 21/10/2025

-01 “Concientizar para Prevenir” presenta nota.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 23 de octubre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº25/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 24 de octubre de 2025 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº054/2025-26: P.O. FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 24 de octubre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

• Página web: www.concejovcp.gov.ar;

• Correo electrónico: [email protected];

• Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 24 de octubre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº021/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 09 de octubre de 2025 al término de la Sesión Ordinaria Conmemorativa, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº048/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre medidas preventivas en salud. - JPCP

Pto. Nº049/2025-26: P.O. REGULAR un Sistema de Prevención integral. - JPCP

Pto. Nº050/2025-26: P.R. REFRENDAR el Decreto Municipal 492/DE/2025.- CPU

Pto. Nº051/2025-26: P.DE. ADHERIR al Día Mundial de la Salud Mental. - JPCP

Pto. Nº052/2025-26 P.O. SUSPENDER por el término de 12 meses contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. – DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN

Pto. Nº016/2025-26: DEM P.O. APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

Pto. Nº035/2025-26 DEM P.O. INCORPORAR el Artículo 25° bis a la Ordenanza N° 6050.-

APROBAR CON MODIFICACIONES

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 09 de octubre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº019/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 02 de octubre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº042/2025-26: P.DE. DECLARAR Repudio por el Triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires. - JPCP

Pto. Nº043/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM remita Informe de la Defensoría del Pueblo. JPCP

Pto. Nº044/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el Programa Padrinazgo de Espacios Públicos. - CPI

Pto. Nº045/2025-26: P.O. RATIFICAR la ADENDA al Convenio oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Sra. MARIA CRISTINA GARCÍA y el Sr. GERARDO ALBERTO COLMAN, que como Anexo forma parte de la presente. – DEM

Pto. Nº046/2025-26: P.O. CREAR el Programa de Convivencia Responsable con la Fauna Silvestre. - CPU

Pto. Nº047/2025-26: P.DE. DECLARAR su Reconocimiento a alumnos de Escuela Carlos Paz. - CPU

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº006-2025-26 S.O. 28.08.25

Acta Nº007-2025-26 S.O. 04.09.25

Acta Nº008-2025-26 S.O. 11.09.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 008/2025-26

Guía de Ingresos al 30/09/2025

-01 La señora Claudia Daniela Abregú presenta nota. –

-02 El Intendente Municipal envía Decreto 492/DE/2025 referido a la Donación efectuada a la Municipalidad, por el Centro Vecinal Costa Azul Sur. -

-03 El Cuerpo de Bomberos de Villa Carlos Paz presenta nota. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 02 de octubre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº018/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 25 de septiembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº039/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Cisterna en calle Río Carcarañá. - JPCP

Pto. Nº040/2025-26: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum entre El Municipio de Villa Carlos Paz y las empresas denominadas Padrinos, que como Anexos forman parte de la presente. – DEM APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº041/2025-26: P.O. MODIFICAR el artículo 1º a la Ordenanza N.º 3.624. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN

Pto. Nº025/2025-26: P.DE. DECLARAR Reconocimiento al Cuerpo de Bastoneras del IESS en su 60º aniversario. - APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

APROBAR SIN MODIFICACIONES

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 007/2025-26

Guía de Ingresos al 24/09/2025

-01 Presidencia remite nota de Centro Enlaces S.R.L.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 25 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº017/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 29 de septiembre de 2025 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 29 de septiembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 24 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº015/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 18 de Septiembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº031/2025-26: P.C. COMUNICAR a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la Autoridad Regulatoria Nuclear. - JPCP

Pto. Nº033/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe y remita al Concejo de Representantes.- JPCP

Pto. Nº034/2025-26: P.R. SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal requiera información a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). - JPCP

Pto. Nº035/2025-26: P.O. INCORPORAR el Artículo 25° bis a la Ordenanza N° 6050.- DEM

Pto. Nº036/2025-26: P.O. SUSPENDER la vigencia de importes mínimos de la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios de la Ordenanza Tarifaria Vigente. DEM

Pto. Nº037/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa CARLOS PAZ HOTELES S.A.S., que en anexo se adjunta al presente. – DEM

Pto. Nº038/2025-26: P.O. ESTABLECER con carácter general y extraordinario, un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente.-

APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 006/2025-2026

Guía de Ingresos al 16/09/2025

-01 Vecinos de Calles Jenner y Gran Bretaña presentan nota.-

-02 Presidencia remite nota de ENARGAS.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 18 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº013/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 04 de Septiembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº023/2025-26: P.R. SOLICITAR Informe al DEM sobre calle Madrid. - JPCP

Pto. Nº024/2025-26: P.O. INSTAR al DEM a que, arbitre los medios necesarios para permitir el pago del servicio municipal de agua potable y saneamiento mediante débito automático con todas las tarjetas de crédito y débito de cualquier entidad bancaria. JPCP

Pto. Nº025/2025-26: P.DE. DECLARAR Reconocimiento al Cuerpo de Bastoneras del IESS en su 60º aniversario. - CPU

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 004/2025-2026

Guía de Ingresos al 02/09/2025

-01 Vecinos de Villa del Río presentan nota. -

-02 El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Punilla Sur, presentan nota. -

-03 El Presidente del Tribunal de Cuentas, Lic. Daniel Gómez Gesteira, envía el Proyecto de Presupuesto 2026.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 04 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº012/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 28 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº017/2025-26: DEM P.O. DESIGNAR con el nombre de Plaza Villa del Río y Anexo 1. DEM

Pto. Nº018/2025-26: DEM P.O. APROBAR la Resolución N.º 117-OF-2025 del Organismo Fiscal y Anexos I al V.- DEM

Pto. Nº019/2025-26: DEM P.O. FACULTAR al DEM en los términos de la Ley Nacional 24.320, a instruir un procedimiento administrativo.- DEM

Pto. Nº020/2025-26: APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.), concesionaria del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios de esta Ciudad, relativa a la variación de costos del servicio, conforme Anexo I que forma parte integrante de la presente.- DEM

Pto. Nº021/2025-26: CPI P.R. CONVOCAR a la Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, al recinto de sesiones del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz.

Pto. Nº022/2025-26: JPCP P.O. DISPÓNESE la incorporación de medios de pago electrónicos en el sistema de Transporte Público de pasajeros.- JPCP

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 003/2025-2026

Guía de Ingresos al 26/08/2025

-01 La señora Teresa Cedrola de Concientizar para Prevenir presenta nota. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 28 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº011/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 21 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº014/2025-26: P.R. SOLICITAR Informe al Tribunal de Cuentas. JPCP

Pto. Nº015/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre el Plan 400 Viviendas. JPCP

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº010/2025-26: P.O. Aprobar el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa FLECHA TURISMO ESTUDIANTIL S.A., que en anexo se adjunta al presente. –

APROBAR SIN MODIFICACIONES

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 21 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº009/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 14 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº007/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM remita copias. - JPCP

Pto. Nº008/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el Fondo Permanente de Financiamiento de la Provincia de Córdoba. - JPCP

Pto. Nº009/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Convenio celebrado. JPCP

Pto. Nº010/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa FLECHA TURISMO ESTUDIANTIL S.A., que en anexo se adjunta al presente. – DEM

Pto. Nº011/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza N.º 7.100.- DEM APROBADO POR MAYORIA /7 VOTOS)

Pto. Nº012/2025-26: P.O. MODIFICAR el artículo 237 de la Ordenanza 1.408.- DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº013/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Sr. Mauro del Riego, que en anexo se adjunta al presente. – DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 002/2025-2026

Guía de Ingresos al 12/08/2025

-01 Presidencia remite nota. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 14 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº005/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 07 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

• Sorteo de los miembros del Concejo para la composición de las Salas Acusadora y de Juzgamiento a los fines de la tramitación del Juicio Político, conforme a lo establecido en el Art. Nº 185 de la C.O.M.-

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº242/2024-25: P.O. REFORMA Carta Orgánica Municipal.- CPI

Pto. Nº001/2025-26: P.D. Representación de Concejales 2025-26.- CPU

Pto. Nº002/2025-26: P.DE. Reconocimiento a la obra El Científico Hechicero. - JPCP

Pto. Nº003/2025-26: P.R. REFRENDAR Decreto Municipal 384-DE-2025.- CPU

Pto. Nº004/2025-25: P.R. REFRENDAR Decreto Municipal 385-DE-2025.- CPU

Pto. Nº005/2025-26: P.DE. DECLARAR de Interés Legislativo el Encuentro Regional de Capacitación. –

Pto. Nº006/2025-26: P.O. SUSPENDER por el término de sesenta días (60) contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº236/2024-25: P.O. MODIFICAR Artículos varios de Ordenanza 4.021.-

APROBAR CON MODIFICACIONES. -

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº054-2024-25 S.O. 05.06.25

Acta Nº055-2024-25 S.O. 12.06.25

Acta Nº056-2024-25 S.O. 19.06.25

Acta Nº057-2024-25 S.O. 26.06.25

Acta Nº058-2024-25 S.E. 24.07.25

Acta Nº001-2025-26 S.P. 31.07.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 001/2025-2026

Guía de Ingresos al 06/07/2025

-01 Presenta nota el Sr. Daniel Velázquez.-

-02 Presentan nota Sras. Torres y Boschian - Danza Nuevo Mundo. -

-03 Presidencia presenta nota del Juzgado Nº 2, Juez Municipal de Faltas

Zoppetti Juan Carlos.-

-04 Presenta Nota la Junta Electoral Municipal Permanente de Villa Carlos Paz.-

-05 El Sr. Intendente envía el Decreto 384/25.-

-06 El Sr. Intendente envía el Decreto 385/25.-

-07 Presidencia presenta nota del Juzgado Nº 1, Juez Municipal de Faltas Orce María Laura. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 7 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº098/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Extraordinaria realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento del siguiente Proyecto; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que la misma se realiza bajo las atribuciones concedidas en el art. Nº 118 de la C.O.M.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN EXTRAORDINARIA, según lo establecido en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno (Dto. Nº007/2016) y el artículo 118 de la C.O.M., para el día 24 de julio de 2025 a las 12.00hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº243/2024-25: P.O. Fijar las categorías para la aplicación de la Tasa de Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales. DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 23 de julio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº097/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 26 de junio de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº240/2024-25: JPCP P.R. Solicitar Informe al Departamento Ejecutivo Municipal.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº233/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7.071.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº053-2024-25 A.P. 03.06.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº029/2024-25

Guia de ingreso al 24/06/2025

-1 Presenta nota el Sr. Santiago Juliá.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº096/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de junio de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº237-2024-25: P.DE. Reconocimiento a la obra literaria “Maldito Juramento”.- CPU APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS C. QUARANTA AUSENTE)

Pto. Nº238/2024-25: P.DE. Reconocimiento al Fondo Editorial Municipal 2022.- CPU APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS C. QUARANTA AUSENTE)

Pto. Nº239/2024-25: P.DE. Reconocimiento a la Comisión Organizadora del Congreso de su 30° edición a nivel nacional y 21° a nivel internacional de entidades vecinales en Villa Carlos Paz .- CPU APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS C. QUARANTA AUSENTE)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº225/2024-25: P.O. Cuenta General del Ejercicio 2024. APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

APROBAR EN 2º LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº028/2024-25

Guia de ingreso al 17/06/2025

-01 Presidencia remite nota de vecinos de B. Jose Muñoz y Sarmiento.-

-02 Presenta nota la FUNDACION CONCIENTIZAR PARA PREVENIR.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº095/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 12 de junio de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº233/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7.071.- CPI

Pto. Nº234/2024-25: P.O. ASIGNAR Subsidio mensual al Instituto de Enseñanza Especializada de Villa Carlos Paz Mariette Lydis y Centro de dia Vida Feliz- JPCP

Pto. Nº235/2024-25: P.O. RATIFICAR la ADENDA al Convenio oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS e HIDROCARBURIFEROS (SUPeh), que como Anexo forma parte de la presente.- DEM

Pto. Nº236/2024-25: P.O. MODIFICAR Artículos varios de Ordenanza 4.021.- DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 12 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº094/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 05 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº232/2024-25: P.DE. DECLARAR Interés legislativo al evento “Cocinas de Identidad” – UTUCO.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº230/2024-25: P.O. Fijar el 20-05-2025 como la fecha de recuperación del Servicio de Recolección y Tratamiento de Liquidos Cloacales por parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº050-2024-25 S.O. 22.05.25

Acta Nº051-2024-25 S.O. 29.05.25

Acta Nº052-2024-25 S.O. 29.05.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº027/2024-25

Guia de ingreso al 03/06/2025

-01 Presentan nota Instituciones de Villa Carlos Paz.-

-02 Presenta nota el colegio de arquitectos de Córdoba Regional 6.-

-03 Presenta nota Adolfo Mena presidente del Concejo de Administración de la Cooperativa Integral Regional Limitada.-

-04 CPUA presenta Dictamen 02-2025.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 05 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº093/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 03 de junio de 2025 a las 15 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº225/2024-25: Cuenta General del Ejercicio 2024.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 03 de junio del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

• Página web: www.concejovcp.gov.ar;

• Correo electrónico: [email protected];

• Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 29 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº091/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 29 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº229/2024-25: P.R. ENCOMENDAR al DEM el relevamiento de veredas.-JPCP

Pto. Nº230/2024-25 P.O. FIJAR el 20-05-2025 como la fecha de recuperación del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales por parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº217/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto y Anexo parte de la presente. HOLCIM ARGENTINA S.A..-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº225/2024-25: Cuenta General del Ejercicio 2024.-

. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº026/2024-25

Guia de ingreso al 27/05/2025

-01 Presenta Dictamen 01/2025 del Parlamento Juvenil, el Presidente Carlos Martinez.-

-02 Oficialía presenta informe de la Coordinación de Gabinete y Promoción Humana.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de mayo de 2025

RESOLUCIÓN Nº090/2024-25 (FE DE ERRATA)

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 29 de mayo de 2025 a las 10:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº231/2024-25: P.D. DESIGNAR Representantes de la Comisión de Preadjudicación como establece el anexo de la Ordenanza 7.201.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 28 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº090/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 29 de mayo de 2025 a las 10:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº231/2024-25: DESIGNAR a la Concejal Arquitecta Marcela Bosch para conformar la Comisión de Pre-Adjudicación establecida en el anexo de la Ordenanza 7.201, en representación de la mayoría.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 28 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº089/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº225/2024-25: T.C. Cuenta General del Ejercicio 2024.-

Pto. Nº226/2024-25: P.O. CRÉASE la figura del “DEFENSOR DE TURNO”.- CPI

Pto. Nº227/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés Legislativo el primer Encuentro Anual de Asociaciones Argentino-Españolas denominado Españolazo.- CPU

Pto. Nº228/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO S.A.).- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº217/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto y Anexo parte de la presente. HOLCIM ARGENTINA S.A..-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº218/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio con el COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA, conforme Anexo.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº219/2024-25: RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto con LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO (FAUD) y Anexo.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº222/2024-25: APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, conforme Anexo.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº047-2024-25 S.O. 24.04.25

Acta Nº048-2024-25 S.O. 08.05.25

Acta Nº049-2024-25 S.O. 15.05.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº025/2024-25

Guia de ingreso al 20/05/2025

-01 El Sr. Mariano Rodríguez Torre presenta nota.-

-02 Presidencia remite nota del Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 22 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº087/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 15 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº214/2024-25: P.DE. ADHERIR a los actos y actividades del 17 de mayo, “Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad, y Expresión de Género”.- CPU

Pto. Nº215/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés legislativo la obra “Nos sentimos escuela”.- CPU

Pto. Nº216/2024-25: P.O. REDUCIR la Tasa de Industria y Comercio .- JPCP

Pto. Nº217/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto y Anexo parte de la presente, HOLCIM ARGENTINA S.A..- DEM

Pto. Nº218/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio con el COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA, conforme Anexo.- DEM

Pto. Nº219/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto con LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO (FAUD) y Anexo .- DEM

Pto. Nº220/2024-25: P.O. CREAR el “PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO VIAL” .- DEM

Pto. Nº221/2024-25: P.O. MODIFICAR el Artículo 2° de la Ordenanza Nº 2.997.- DEM

Pto. Nº222/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, conforme Anexo.- DEM

Pto. Nº223/2024-25: P.O. Modificar la Ordenanza Nº 5.031.- CPU

Pto. Nº224/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la Asociación Civil Organizadora de Rally (ACCOR) a fines de la realización del “Rally Villa Carlos Paz 2025”.- DEM

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº024/2024-25

Guia de ingreso al 13/05/2025

-01 CPUA remite nota del Colegio de Arquitectos de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 15 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº085/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 08 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº208/2024-25: P.O. MODIFICAR Ordenanza Nº 5.922.- JPCP

Pto. Nº209/2024-25: P.O. ESTABLECER la realización de actividades en el marco del 17 de mayo.- CPU

Pto. Nº210/2024-25: P.R. SOLICITAR a Asesoria Letrada.- CPU

Pto. Nº211/2024-25: P.O. ACEPTAR la localización del hospital provincial.-CPU

Pto. Nº212/2024-25: P.O. DONAR al Gobierno de la Provincia de Córdoba, una fracción de aproximadamente 31000 m2 de acuerdo al croquis que forma parte de la presente.- DEM

Pto. Nº213/2024-25: P.O. MODIFICAR Ord. 7.207.- DEM



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº023/2024-25

Guia de ingreso al 06/05/2025

-01 CPUA presenta el DICTAMEN Nº1.-

-02 Presentan nota el Sr. Ernesto Moyano y la Sra. Adriana Sarach.-

-03 Presidencia remite nota del Coordinador de Centros Vecinales y

Participación Ciudadana, el Dr. Marcelo Solís.-

04 Presenta nota la Sra. Maria Teresa Cedrola representante de Concientizar para Prevenir.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 08 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº082/2024-25



La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 24 de abril de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº201/2024-25: P.DE. DECLARAR el Reconocimiento al Papa Francisco, primer Pontífice de origen argentino y latinoamericano.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº202/2024-25: P.R. COMUNICAR a la Junta Electoral Municipal Permanente.- CPI APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº203/2024-25: P.O. DISPONER la absorción por parte del Municipio el personal dependiente de la Cooperativa Integral (Coopi).- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº204/2024-25: P.O. APROBAR el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), correspondiente al año 2025, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)



Pto. Nº205/2024-25: P.O. DISPONER una recomposición 12 % en el valor nominal de los importes que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad”, a partir del 1° de Abril de 2025.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº206/2024-25: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum entre El Municipio de Villa Carlos Paz y la empresa denominada Padrino, que como Anexo forma parte de la presente.- DEM APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº207/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.).- DEM APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº186/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1° de Junio de 2025, el esquema tarifario del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS - CPU)

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº187/2024-25: P.O. INCREMENTAR el Presupuesto General de Gastos Vigente.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS - CPU)

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-



DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº044-2024-25 S.O. 03.04.25

Acta Nº045-2024-25 S.O. 10.04.25

Acta Nº046-2024-25 S.O. 16.04.25

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 24 de abril de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº081/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 16 de abril de 2025 a las 12hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº200/2024-25: P.O. APROBAR la Resolución Nº 033/OF/2025 del Organismo Fiscal, conjuntamente con sus Anexos I a V que forman parte integrante de dicha norma, cuya vigencia operará a partir del 01 de Mayo de 2025. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN



Pto. Nº199/2024-25: P.O. FACULTAR al DEM a suscribir e implementar los Convenios Marco y Convenio Específico con la Universidad Provincial de Córdoba. APROBAR Anexo I y II.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

RESOLUCIÓN Nº080/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 10 de abril de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº197/2024-25: CPI P.R. CONVOCAR al Secretario General y de Vinculación Institucional al recinto de sesiones.-

Pto. Nº198/2024-25: JPCP P.O. ESTABLECER los requisitos para la habilitación del Servicio de Transporte Privado a través de Plataforma STPP.- JPCP

Pto. Nº199/2024-25: DEM P.O. FACULTAR al DEM a suscribir e implementar los Convenios Marco y Convenio Específico con la Universidad Provincial de Córdoba. APROBAR Anexo I y II.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº184/2024-25: P.DE. DECLARAR el reconocimiento al Club De Leones Lago San Roque en su 25° Aniversario.-

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº194/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés legislativo la realización del Campeonato Sudamericano de Raceboard 2025.-

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº039-2024-25 S.O. 13.03.25

Acta Nº040-2024-25 B.C. 13.03.25

Acta Nº041-2024-25 S.O.C. 20.03.25

Acta Nº042-2024-25 A.P. 25.03.25

Acta Nº043-2024-25 S.O. 27.03.25

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 10 de abril de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº079/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 03 de abril de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº193/2024-25: CPU P.D. PD. INFORME relativo a la residencia del Concejal Daniel Ribetti.-

Pto. Nº194/2024-25: JPCP P.DE. DECLARAR de Interés legislativo la realización del Campeonato Sudamericano de Raceboard 2025.-

Pto. Nº195/2024-25: DEM P.O. ABSORBER el 49,94% del Boleto Ordinario del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) .-

Pto. Nº196/2024-25: ADHERIR en todos sus términos a la Resolución N° 02/2024 de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas, en el marco del Acuerdo Federal 2024, que en Anexo se adjunta, formando parte del presente.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº166/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA “AMPLIACIÓN ESTADIO ARENA VCP, PROYECTO, EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos de Proyecto referencial, que forman parte integrante de la presente.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº035-2024-25 S.O.27.02.25

Acta Nº036-2024-25 A.P. 05.03.25

Acta Nº037-2024-25 S.O.C. 06.03.25

Acta Nº038-2024-25 S.E. 06.03.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 021/2024-2025

Guía de Ingresos al 01/04/2025

-01 Presenta informe de la Dirección de Recursos Fiscales. -

-02 El Dr. Ferrari presenta Informe de la Junta Electoral. -

-03 El Dr. Carriquiri presenta Informe de la Junta Electoral. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 03 de abril de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº075/2024-25



La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 27 de marzo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº188/2024-25: P.R. CONVOCAR a la Coordiandora de Seguridad Urbana al recinto.- CPI

Pto. Nº189/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM la incorporación de actividades en el Refugio Cura Brochero.- JPCP

Pto. Nº190/2024-25: P.O. MODIFICAR readecuaciones de tributos y o tarifas municipales.- JPCP

Pto. Nº191/2024-25: P.DE. DECLARAR de interés legislativo el Primer Congreso de Educación Ambiental.- CPU

Pto. Nº192/2024-25: P.D. DESIGNAR representantes de la Comisión Plenaria CPUA .- CPU

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 020/2024-2025

Guía de Ingresos al 26/03/2025

-01 CPUA presenta nota Nº 1.-

-02 CPUA presenta nota Nº 2.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 27 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº073/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 25 de marzo de 2025 a las 18:30 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº186/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1° de junio de 2025, el esquema tarifario del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.

Pto. Nº187/2024-25: P.O. INCREMENTAR el Presupuesto General de Gastos Vigente. -

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 25 de marzo del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 19 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº069/2024-25



La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 13 de marzo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº181/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM el relevamiento del arbolado público en calles Castelli y Misiones.- JPCP

Pto. Nº182/2024-25: P.O. CRÉASE el Plan Municipal de Mantenimiento y Reparación de calles.- CPI

Pto. Nº183/2024-25 : P.O. CREAR Campaña de difusión.- JPCP

Pto. Nº184/2024-25: P.DE. DECLARAR el reconocimiento al Club De Leones Lago San Roque en su 25° Aniversario.- CPU

Pto. Nº185/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el Concejal Ribetti.- CPU

Pto. Nº186/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1° de Junio de 2025, el esquema tarifario del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.- DEM

Pto. Nº187/2024-25:P.O. INCREMENTAR el Presupuesto General de Gastos Vigente.- DEM



DESPACHOS DE COMISIÓN:



Pto. Nº163/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 7163.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 019/2024-2025

Guía de Ingresos al 13/03/2025

-01 Presidencia remite informe del DEM.-

-02 Presenta nota el Sr. Juan Carlos Paesani.-

-03 Presenta nota del Sr. Hugo Macat.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 13 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº068/2024-25

VISTO: La nota presentada por el Sr. Hugo Eduardo Macat para ocupar la Banca del Ciudadano; y

CONSIDERANDO:

Que la petición formulada cumple con las normas que legislan al respecto, Art. Nº 204 de la C.O.M. y Ordenanza Municipal Nº 4.535.-

Que el Sr. Hugo Eduardo Macat, D.N.I 12.839.298, domiciliado en Las Heras 270, de esta ciudad, es la persona designada como portavoz para ocupar la Banca del Ciudadano.-

Que el orador deberá respetar los términos establecidos en el art. 3º de la Ordenanza Nº 4.535 en relación a su exposición. -

Que atento a lo establecido en las normas antes mencionadas, se procederá a emitir el acto administrativo sobre el particular. -

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- FIJAR el día 13 de marzo del corriente año, para que el Sr. Hugo Eduardo Macat, D.N.I 12.839.298, haga uso de la BANCA DEL CIUDADANO al término de la sesión ordinaria del día de la fecha.-

ARTÍCULO 2º.- El expositor hará uso de la palabra, en la fecha determinada en el artículo 1º de la presente y sólo en referencia al proyecto presentado. -

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 05 de marzo de 2.025.-

RESOLUCIÓN Nº067/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 06 de marzo de 2025 a las 12:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº180/2024-25: P.O. DECLARAR la Emergencia en la Prestación del Servicio de Saneamiento y Desagües de la Ciudad de Villa Carlos Paz.- APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 05 de marzo de 2025.-